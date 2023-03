L’application Google Agenda présente de nouvelles suggestions de lieu pour les réunions

by

À mesure que les entreprises s’adaptent à un monde post-COVID, la culture traditionnelle du travail au bureau a considérablement évolué vers le travail hybride. Le modèle de travail hybride n’est pas une solution temporaire ou un palliatif, mais plutôt un aperçu de l’avenir du travail et des lieux de travail agiles et résilients.

Google a récemment apporté une modification importante à son application Agenda, qui permettra aux travailleurs hybrides de simplifier la planification et la programmation des réunions.

La nouvelle fonctionnalité de Google Agenda propose aux utilisateurs des suggestions de lieux en fonction des endroits où ils se sont rendus récemment. Cette fonctionnalité remplace la méthode traditionnelle consistant à taper manuellement le nom du lieu, ce qui peut être fastidieux.

L’outil Google Workspace prend désormais en charge les lieux de travail. Cet outil aide les entreprises qui ont plus d’un bureau ou site. Grâce aux suggestions de lieux, il sera plus facile pour les utilisateurs de fixer des rendez-vous, des réunions et d’autres événements au bon endroit.

Un article de blog apprend que les suggestions d’emplacement de Google Agenda sont déjà déployées pour les domaines à diffusion rapide. En revanche, les domaines dont le lancement est prévu recevront la mise à jour à partir du 13 mars.

Cependant, cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les titulaires de comptes éligibles. Les clients de Google Workspace Business Standard/Plus, Enterprise Standard/Plus, Education Fundamentals/Plus/Standard, Teaching & Learning Upgrade, Nonprofits et les anciens clients de G Suite Business font partie des personnes éligibles. Cette mise à niveau exclut les clients personnels et les plans Google Workspace d’entrée de gamme.

Les employés peuvent également communiquer leurs heures de travail et leur statut d’absentéisme à leurs collègues et aux clients. Cette fonctionnalité peut faciliter la recherche d’un moment approprié pour les réunions et les conférences.