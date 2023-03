Apple confirme l’arrivée d’un nouveau Mac Pro

Borchers a également été interrogé sur la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch. Il a souligné les capacités de charge rapide des Watch plus récentes, mais a également expliqué qu’Apple réfléchit sérieusement à la façon dont elle peut équilibrer les fonctionnalités nouvelles et existantes avec des performances de batterie et une longévité optimales.

Bien que Borchers ne mentionne pas le Mac Pro par son nom, en lisant entre les lignes, sa déclaration fait allusion au puissant ordinateur d’Apple. Borchers a parlé de « toute la gamme de produits » qui recevra des puces Apple Silicon, et puisque le Mac Pro est le seul ordinateur d’Apple qui n’a pas encore fait cette transition, la déclaration semble indiquer l’engagement de la société envers son ordinateur de bureau le plus puissant.

Interrogé sur la transition incomplète du Mac vers les puces Apple Silicon, Borchers a expliqué que « nous avons un objectif clair de transition complète vers le Apple Silicon. Nous sommes convaincus que le Apple Silicon peut alimenter et transformer des expériences allant du MacBook Air au Mac Studio ». « Nous avons été très clairs depuis le début : notre objectif est de faire passer toute notre gamme de produits au Apple Silicon », a-t-il poursuivi. « Et c’est quelque chose que nous avons l’intention de faire ».