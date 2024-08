Barbie Phone : Le smartphone à clapet rétro de HMD et Mattel pour une déconnexion stylée

HMD Global, en partenariat avec Mattel, vient de dévoiler le Barbie Phone, un smartphone à clapet rétro qui fait écho aux années 90. Après plusieurs teasers au cours de l’année, ce téléphone vise à offrir une expérience déconnectée, axée sur l’essentiel : passer des appels, envoyer des SMS et profiter du monde réel sans les distractions numériques modernes.

Disponible uniquement en rose, le Barbie Phone se distingue par un écran externe qui peut également servir de miroir, parfait pour des retouches beauté à tout moment. Ce téléphone est conçu pour vous aider à vivre votre meilleure vie tout en prenant des vacances de votre smartphone habituel, selon les dires de la société.

Le Barbie Phone est livré avec deux coques arrière interchangeables. La première arbore des tourbillons colorés inspirés de la Barbie « Totally Hair » de 1992, tandis que la seconde présente un design vintage avec un cœur fléché. Pour encore plus de personnalisation, le téléphone est accompagné d’un ensemble de cristaux adhésifs étincelants et de stickers rétro Barbie comprenant des motifs de fleurs, flamants roses et arc-en-ciel.

De plus, un strap pastel composé de perles aux teintes roses, jaunes et bleues est inclus. Ce strap est orné de charms inspirés des looks iconiques de la poupée Barbie, tels qu’une mini-paire de lunettes chic de 1959, un roller skate de Malibu, un palmier, une glace, et un cœur marqué d’un « B ». Tout cela est élégamment présenté dans une boîte à bijoux estampillée Barbie et HMD.

Interface et fonctionnalités : le Barbie Phone mise sur le bien-être

Le Barbie Phone ne se contente pas d’un design unique ; il propose également une interface utilisateur spécialement conçue, avec des fonds d’écran Barbie et des icônes d’applications personnalisées. Pensé pour favoriser le bien-être numérique, il inclut des fonctionnalités telles que des « conseils pour l’équilibre digital », des sessions de « Barbie Meditation » et des rappels de soins personnels dans les paramètres.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs sonneries personnalisées, telles que « Floating », « Coastal », « DreamHouse », « Azure Barbie », et « Surf Chimes ». En outre, le téléphone cache quelques surprises : en tapant certains codes secrets comme *#227 243# (BARBIE), *#ken#, ou *#malibu#, les utilisateurs peuvent débloquer des fonds d’écran Barbie, des salutations de Ken ou des sons de plage de Malibu.

Spécifications techniques

Malgré son apparence rétro, le Barbie Phone intègre des caractéristiques techniques modernes :

Écran interne : 2,8 pouces QVGA

Écran externe : 1,77 pouces

Processeur : Unisoc T107

Mémoire : 64 Mo de RAM, 128 Mo de stockage interne (extensible jusqu’à 32 Go via microSD)

Système d’exploitation : S30+ OS

Double SIM

Caméra arrière : VGA avec flash LED

Connectivité : Prise jack 3,5 mm, lecteur MP3, radio FM (câblée/sans fil), Bluetooth 5.0, USB Type-C

Réseaux : GSM/GPRS 900/1800, WCDMA, LTE Cat1

Dimensions : 108,4 x 55,1 x 18,9 mm ; Poids : 123,5 g

Batterie : Amovible de 1 450 mAh, jusqu’à 9 heures d’autonomie en conversation

Prix et disponibilité

Le Barbie Phone est proposé au prix de 129 euros, et est disponible dès aujourd’hui. Ce téléphone séduira à coup sûr les nostalgiques de Barbie et ceux qui cherchent à se déconnecter du monde numérique tout en restant stylé.