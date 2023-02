Tout ce qui a été annoncé lors du State of Play de Sony en février 2023

Après Nintendo et Microsoft, Sony a organisé jeudi son premier grand showcase de l’année. PlayStation a eu une année 2023 bien remplie jusqu’à présent avec la sortie de Forspoken en janvier et le lancement du PlayStation VR2 le 22 février. Le State of Play du 23 février comble juste le vide, mettant en avant de nombreux jeux tiers et indépendants notables qui arriveront sur la PlayStation 5 et le PSVR2 au cours des prochains mois.

La présentation s’est terminée par une longue séquence consacrée à Suicide Squad : Kill the Justice League, qui nous a donné un aperçu très clair du prochain jeu de Rocksteady Studios.

Le spectacle était bien rempli, bien qu’aucune des annonces n’ait été en mesure d’égaler celles faites lors des présentations de jeux de Nintendo et de Microsoft au début de 2023. Quoi qu’il en soit, il y a encore beaucoup de révélations que les fans de PlayStation devraient connaître de ce State of Play. C’est pourquoi j’ai rassemblé ici tout ce qui a été annoncé pendant l’événement.

5 jeux annoncés pour le PlayStation VR

Le State of Play de février 2023 a commencé par un aperçu de cinq jeux PlayStation VR2 à venir. Le premier était un jeu de tir surnaturel appelé The Foglands. Ensuite, nous avons eu un aperçu du portage PSVR2 de Green Hell VR. Ensuite, nDreams a annoncé un jeu de tir à la première personne où les joueurs peuvent manipuler la gravité, appelé Synapse. Cette annonce a été suivie d’un trailer pour le jeu de tir de science-fiction Journey to Foundation, basé sur la création d’Issac Asimov. Enfin, nous avons vu Before Your Eyes en VR. Ces jeux seront lancés tout au long de l’année 2023.

Les jeux PlayStation Plus du mois de mars ont été dévoilés

Au cours de la présentation, Sony a révélé les trois jeux qui seront gratuits avec la version de base de PlayStation Plus. Il s’agit de Battlefield 2042 de EA et Dice, Minecraft Dungeons de Mojang et Xbox Game Studios, et Code Vein de Bandai Namco Entertainment. Ces jeux seront tous disponibles sur PS Plus du 7 mars au 3 avril.

Baldur’s Gate III arrive sur PS5

À l’origine une exclusivité Stadia et PC, Larian Studios a annoncé l’arrivée de Baldur’s Gate III sur PS5. Nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce qui montre un mélange de cinématiques et de gameplay de cRPG.

Pour ceux qui recherchent une expérience de RPG classique à se mettre sous la dent, ce jeu a l’air de pouvoir répondre à leurs attentes. Baldur’s Gate III sortira sur PS5 le 31 août.

Suicide Squad : Kill the Justice fait l’objet d’une démonstration de gameplay étendue

Pour conclure cet état des lieux, nous avons eu droit à notre meilleur aperçu du jeu Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady. La présentation du jeu commence par une confrontation avec Flash, qui sait où se trouve la cible de l’escouade, Lex Luthor. Nous voyons ensuite Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark sauter sur les toits de Metropolis et combattre de nombreux ennemis en chemin. Dans l’ensemble, le jeu ressemble à un jeu de tir à la troisième personne avec de grandes arènes de combat et des mouvements rapides. Ils trouvent Luthor, mais Flash intervient. Avant qu’il ne puisse faire quoi que ce soit, une Wonder Woman non corrompue intervient.

Après ce gameplay, plusieurs développeurs de jeux ont discuté de Suicide Squad : Kill the Justice League, fournissant plus de détails sur les prémisses du titre, les personnages, le gameplay, le système d’équipement, le mode multijoueur et le support post-lancement. Ces mises à jour post-lancement comprendront de nouvelles missions et de nouveaux personnages jouables Suicide Squad : Kill the Justice League sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X/S le 26 mai.

Tout le reste

Le showcase a commencé par une présentation des jeux PSVR2 annoncés et à venir.