Voici de nouvelles images marketing des futures Sonos Era 100 et Era 300

Si vous attendez que Sonos annonce la prochaine génération de ses vénérables enceintes sans fil, n’attendez plus. The Verge a reçu des images marketing lifestyle d’au moins une partie de la nouvelle gamme, qui n’a pas encore été dévoilée par Sonos elle-même.

Les deux nouvelles enceintes qui sont présentés dans la fuite (et qui ont également été référencés par un fabricant d’accessoires) sont censées être les Sonos Era 100 et Sonos Era 300. Elles sont destinées à remplacer la vieillissante Sonos One et, vraisemblablement, la Sonos Play:3 qui a été abandonnée, et leur sortie est prévue pour la fin mars.

La Era 100 ressemble à peu près à la Sonos One — plus cylindrique qu’une boîte arrondie — et devrait coûter environ 250 dollars, ce qui est juste un peu plus que l’actuelle Sonos One. Mais, elle gagnera un bon nombre de fonctionnalités avec l’ajout de l’audio Bluetooth, ainsi qu’une fonction d’entrée de ligne en USB-C — deux choses que vous ne pouvez pas faire avec la génération actuelle d’enceintes.

La Era 300 est la grande soeur, à la fois physiquement plus grand et avec un meilleur son, y compris la prise en charge de l’audio ascendant pour le support Dolby Atmos lorsqu’elle est connectée à un téléviseur, et l’audio spatial autrement. Elle coûtera environ 450 dollars, ce qui représente une augmentation d’environ 50 % par rapport au prix initial de la Play:3, mais aussi environ 100 dollars de moins que l’actuelle Sonos 5.

Un lancement fin mars

Il reste encore beaucoup à apprendre sur les spécifications techniques, bien qu’apparemment ni la Era 100 ni la Era 300 n’aient de ports Ethernet — cette caractéristique serait prise en charge par un adaptateur. Il y aura toujours des microphones pour le contrôle vocal — rappelons que Sonos a sa propre implémentation ces jours-ci.

Nous devrons également voir quel genre d’offres Sonos pourrait proposer si vous voulez acheter ces enceintes par paire, ce qui est le genre de chose que vous devrez faire si vous voulez les utiliser avec votre installation home cinéma, ou même comme une solide paire stéréo.