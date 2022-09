La mise à jour de Google Tasks apporte la prise en charge de Agenda et de Assistant

Google Tasks dispose désormais des fonctionnalités d’Agenda et d’Assistant, ce qui permet à nos produits de mieux fonctionner ensemble, quels que soient votre lieu et votre mode de travail. Cela permet de rencontrer les gens là où leurs pensées et leurs moments productifs se produisent, que ce soit sur un ordinateur portable, un téléphone ou sur la route.

Des millions d’utilisateurs utilisent Google Assistant, Agenda et Tasks, selon la société. Bientôt, les rappels de Assistant et de Agenda seront transférés vers Google Tasks. Vous pouvez désormais afficher et gérer toutes vos tâches dans Google Tasks, que vous les ayez effectuées dans Assistant ou dans Agenda.

Google Tasks est un outil simple et utile pour un usage personnel et professionnel. Vos listes et vos tâches se synchronisent entre les appareils, pour que vous les ayez toujours à portée de main. Accédez aux Tâches à partir de Gmail, de Agenda et du Chat.

Google Tasks peut vous aider à en faire plus avec les éléments suivants

Utilisez le bouton « Ajouter aux tâches » dans Gmail pour éviter que les actions importantes ne se perdent dans votre boîte de réception Créez des tâches directement à partir de Google Chat pour transformer une idée en une action précise Créez une tâche dans Google Agenda, afin de pouvoir choisir le moment idéal pour l’accomplir Classez les tâches que vous créez dans des listes et sélectionnez celles qui sont les plus importantes pour vous

Rappels de Assistant

L’ajout des rappels de Assistant à Google Tasks offre de nouvelles façons de saisir les tâches à faire sans utiliser vos mains. « Hey Google, rappelle-moi de contacter papa tous les jeudis à 18 heures » apparaîtra dans votre liste de tâches et dans Google Agenda. Si vous définissez un jour ou une heure, vous recevrez un rappel, afin de ne pas oublier.

Dans les mois à venir, que vous utilisiez Assistant ou Agenda pour créer ou afficher des rappels, vous serez invité à tester la nouvelle expérience des Tâches. Ouvrez le message pour déplacer vos rappels vers Google Tasks afin de pouvoir tout suivre en un seul endroit.

À propos de cette introduction, Ilya Brown, vice-président de la gestion des produits, a déclaré :