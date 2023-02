Selon Google, on est loin de voir des chatbots, comme Bard, offrant des recherche fiables

Mais ce qui est plus inhabituel, c’est l’ampleur de ces tests, ainsi que le ton et le langage des e-mails qui ont apparemment été divulgués. Ceux-ci suggèrent que Google a imposé « une alimentation spéciale pour toute l’entreprise » pour aider Bard à se remettre en forme, au-delà de ses processus standard.

Un e-mail interne de Google qui a fait l’objet d’une fuite a averti que les chatbots conversationnels des moteurs de recherche, comme Bard , sont sur un « long chemin » vers une véritable fiabilité et que nous pourrions tous être leurs bêta-testeurs pendant un certain temps encore . Selon CNBC , un e-mail du vice-président de Google chargé de la recherche, Prabhakar Raghavan, a récemment demandé au personnel de l’entreprise de consacrer quotidiennement du temps à la correction des réponses de son chatbot Bard .