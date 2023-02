by

iOS 16.4 apporte le « Web Push » et permet la notification push d’applications Web

La première version bêta d’iOS 16.4 a été publiée, apportant une nouvelle fonctionnalité majeure sous la forme de notifications push pour les applications Web.

Les notifications font partie du quotidien des appareils mobiles, mais elles nécessitent normalement une application traditionnelle pour les prendre en charge. Lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé « Web Push », un moyen pour les développeurs d’intégrer les notifications push aux applications Web.

Avec l’arrivée de la première bêta d’iOS 16.4, Web Push a fait son apparition. Dans un article de blog sur le site WebKit, Apple souligne l’importance de longue date des applications Web dans l’écosystème iOS :

Depuis le premier iPhone, les utilisateurs pouvaient ajouter n’importe quel site web à leur écran d’accueil — qu’il s’agisse d’un site de brochure, d’un blog, d’un journal, d’une boutique en ligne, d’un réseau social, d’un site de streaming vidéo, d’un logiciel de productivité, d’une application pour créer des œuvres d’art ou de tout autre type de site Web. Au cours des 10 dernières années, les utilisateurs de Safari sur iOS et iPadOS pouvaient le faire en appuyant sur le bouton Partager pour ouvrir le menu Partager, puis en appuyant sur « Ajouter à l’écran d’accueil ». L’icône de ce site Web s’affiche alors sur leur écran d’accueil, où une pression rapide les ramène sur le site.

Apple poursuit en vantant les avantages du Web Push :

Désormais, avec iOS et iPadOS 16.4 beta 1, nous ajoutons la prise en charge de Web Push aux applications Web de l’écran d’accueil. Web Push permet aux développeurs Web d’envoyer des notifications push à leurs utilisateurs en utilisant l’API Push, l’API Notifications et les Service Workers, qui fonctionnent ensemble. Une application Web qui a été ajoutée à l’écran d’accueil peut demander l’autorisation de recevoir des notifications push, à condition que cette demande soit faite en réponse à une interaction directe avec l’utilisateur, par exemple en appuyant sur un bouton d’abonnement fourni par l’application Web. iOS ou iPadOS invitera l’utilisateur à autoriser l’application Web à envoyer des notifications. L’utilisateur peut ensuite gérer ces autorisations par application Web dans les paramètres de notification, comme n’importe quelle autre application sur l’iPhone et l’iPad. Les notifications des applications Web fonctionnent exactement comme les notifications des autres applications. Elles s’affichent sur l’écran de verrouillage, dans le Centre de notifications et sur une Apple Watch couplée.

Une excellente nouvelle !

Selon le blog, les applications Web pourront également définir un nombre de badges de notifications, et les notifications prendront également en charge les modes Concentration. Et si vous avez plusieurs versions d’une application Web sur votre écran d’accueil, elles pourront avoir des paramètres différents, ce qui pourrait être utile pour séparer l’utilisation personnelle et professionnelle, par exemple. Je suis personnellement heureux que nous puissions gérer les notifications par application Web, ce qui devrait faciliter leur contrôle.

Web Push arrive à un moment où Apple subit une pression croissante pour ouvrir iOS et autoriser les magasins d’applications tiers et le sideloading sur sa plateforme. En rapprochant les applications Web des applications natives, en termes de parité des fonctionnalités, l’entreprise tente peut-être de les présenter comme une alternative viable aux applications natives, dans le but de lutter contre les tentatives des autorités réglementaires d’ouvrir son jardin clos.