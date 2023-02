by

Comment ChatGPT peut améliorer votre santé et votre bien-être ?

Vous avez peut-être une application sur votre téléphone ou votre smartwatch qui peut surveiller les métriques corporelles, suivre les entraînements ou vous aider à méditer. Mais avez-vous envisagé d’utiliser la technologie de l’IA pour vous aider dans votre parcours de santé et de remise en forme ?

ChatGPT peut en fait être utilisé pour améliorer votre santé et votre bien-être. Depuis que ce chatbot a été lancé par OpenAI, de nombreux utilisateurs ont pu trouver de nombreuses façons d’en tirer parti. Lorsque Microsoft a décidé d’intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, la popularité de ce modèle d’IA a augmenté.

Pour cette raison, de nombreuses personnes essaient de trouver différentes façons dont le chatbot peut leur être utile. Ils utilisent notamment ChatGPT pour les aider à maintenir ou à améliorer leur santé. Cependant, pouvez-vous faire confiance à cette technologie avancée lorsqu’il s’agit d’informations sur la santé et la forme physique ? Si elle est capable d’imiter l’écriture humaine, vous devez être conscient de certaines mises en garde avant de vous y fier pour obtenir des conseils de santé.

Le potentiel de ChatGPT pour améliorer le bien-être

Lorsqu’il s’agit d’informations sur le bien-être, l’utilisation d’un outil d’IA, tel que ChatGPT, présente plusieurs avantages :

ChatGPT est pratique. Il est disponible en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut également fournir des réponses et des informations personnalisées rapidement, ce qui vous fera gagner du temps par rapport à la recherche d’informations sur la santé et la forme physique par vous-même

Le modèle linguistique a également accès à une quantité phénoménale d’informations et peut fournir des réponses rapides et personnalisées à vos questions sur la santé et la condition physique. Cela peut être un avantage majeur lorsque vous manquez de temps ou que vous recherchez des informations spécifiques

L’outil d’IA peut adapter ses conseils à votre situation particulière. Par exemple, il vous permet de définir des paramètres et de poser des questions de suivi afin qu’il puisse mieux comprendre vos besoins et vos objectifs, ce qui peut conduire à des recommandations plus personnalisées

ChatGPT est facile à utiliser. Si vous savez penser et taper, vous pouvez utiliser ChatGPT. À terme, lorsque les entreprises technologiques intégreront ces systèmes dans des assistants vocaux, vous n’aurez peut-être même plus besoin de taper ! Cela rend ChatGPT accessible à des personnes d’âges et de capacités techniques différents.

Comment ChatGPT peut améliorer votre santé ?

ChatGPT est un outil d’IA très utile pour améliorer le bien-être de chacun. Par exemple, les utilisateurs de ChatGPT peuvent obtenir des recommandations d’habitudes alimentaires saines. Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour créer un plan de régime efficace. En outre, le chatbot IA peut proposer des séances d’entraînement efficaces aux personnes en fonction de leur IMC et de leur âge.

Si vous voulez utiliser ChatGPT pour améliorer votre santé ou votre physique en 2023, voici quelques commandes que vous pouvez utiliser.

En tant qu’expert de la santé, peux-tu donner des conseils à un [sexe] de [âge] ans

En tant que diététicien, peux-tu donner des conseils à un [sexe] de [âge] ans qui veut devenir sportif

En tant que médecin, peux-tu donner des conseils à un [sexe] de [âge] ans qui souffre de troubles du sommeil

Limites de l’utilisation de ChatGPT pour des conseils sur la santé et la forme physique

Bien que ChatGPT puisse fournir toutes les informations nécessaires pour vous aider à maintenir ou à améliorer votre santé, vous devez tout de même vérifier les détails fournis.

En effet, il est important de se rappeler que la technologie de l’IA est aussi bonne que les données sur lesquelles elle est entraînée. Selon les développeurs de ChatGPT, Open AI, « ChatGPT n’est pas connecté à Internet et peut occasionnellement produire des réponses incorrectes. Il a une connaissance limitée du monde et des événements après 2021 et peut également produire occasionnellement des instructions nuisibles ou du contenu biaisé ».

En outre, les développeurs notent que « ChatGPT peut occasionnellement inventer des faits ou “halluciner” des résultats ». C’est l’un des plus gros problèmes de ChatGPT, et c’est certainement une raison d’être particulièrement vigilant lors de l’évaluation des réponses de santé et de bien-être que vous recevez du modèle d’IA. C’est pourquoi OpenAI lui-même recommande de vérifier l’exactitude des réponses.

En outre, ChatGPT ne cite pas actuellement ses sources comme d’autres systèmes d’IA. Bien qu’il soit utile de noter que même les conseils donnés par les médecins évoluent avec le temps et peuvent être limités par les connaissances scientifiques actuelles, il est important de vérifier les informations médicales auprès de sources fiables, comme votre médecin. La connaissance limitée que ChatGPT a du monde après 2021 signifie qu’il peut ne pas être au courant des conseils ou des avancées les plus récentes en matière de santé.