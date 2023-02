Selon le chef d’OpenAI, ChatGPT est certes « cool », mais il doit s’améliorer

Actuellement, l’IA textuelle ChatGPT est sur toutes les lèvres et continue de susciter l’étonnement, mais parfois aussi la colère. En effet, sa popularité surcharge parfois les serveurs et transforme régulièrement son utilisation en jeu de hasard. Sam Altman, co-fondateur et CEO d’OpenAI, le sait bien.

En tant que responsable d’OpenAI, Altman est considéré comme le père du chatbot actuellement si populaire, baptisé ChatGPT. L’entreprise ou l’organisation (OpenAI est en partie commerciale et en partie non commerciale) travaille pour cela avec le 5e superordinateur le plus puissant du monde, mais cela ne signifie pas que l’on ne doive pas faire face à des problèmes de capacité relativement banals.

En effet, Altman a déclaré dans Hard Fork, un podcast du New York Times, que ChatGPT est régulièrement confronté à des surcharges, ce qui rend son utilisation tout sauf optimale. Les messages d’erreur sont fréquents et Altman a fait son autocritique en reconnaissant que ChatGPT n’est pas un produit optimal.

« Les gens vont en fait sur un site Web qui fonctionne parfois et parfois pas », a déclaré l’homme de 37 ans. « Ils tapent quelque chose, essaient jusqu’à ce qu’ils trouvent la bonne réponse, copient cette réponse et la collent ailleurs — puis reviennent en arrière et essaient de l’intégrer dans les résultats de recherche ou dans leurs autres processus de travail ». Altman fait sans doute allusion à l’interface plutôt simple et peut-être trop simple.

Fondamentalement, il estime que ChatGPT est certes « cool », mais qu’OpenAI ne doit pas s’en contenter : « Les gens l’aiment vraiment, ce qui nous rend très heureux. Mais personne ne dirait qu’il s’agit d’un produit génial et bien intégré… mais il offre tellement de valeur que les gens sont prêts à s’en accommoder ».