Les versions Windows 10 20H2 restantes « ne recevront plus de mises à jour de sécurité après le 9 mai 2023 »

Bien que le nombre exact d’utilisateurs de la version 20H2 reste incertain, Windows 10 continue d’être le système d’exploitation le plus populaire de l’entreprise , représentant plus des deux tiers (69 %) de toutes les installations. Bien qu’il ait gagné en popularité au cours des derniers mois, Windows 11 est loin derrière, avec moins d’une installation sur cinq (18 %).

Les entreprises et les établissements d’enseignement pourront toujours utiliser la version 20H2, mais ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité ni de correctifs , ce qui les expose à un risque accru de menaces de cybersécurité.

Pour certains utilisateurs, l’avertissement peut ne pas être une surprise, les utilisateurs personnels ayant déjà été avertis. D’autres versions, notamment Famille, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, et Team ont déjà été notifiées de son EOS en mai 2022.

Microsoft a confirmé que certaines versions de son système d’exploitation Windows 10 destiné aux entreprises atteindront la fin de service (EOS) d’ici le 9 mai 2023 . La version affectée de Windows 10 a été publiée en octobre 2020, sous le nom de code 20H2, plus précisément les versions Enterprise, Enterprise multi-session, Education et IoT Enterprise.