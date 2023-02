Alors qu’Apple s’efforce de faire de son prochain casque AR/VR Reality Pro un succès, de nombreux autres produits attendent des mises à jour cruciales. Et bien que certaines gammes aient été laissées dans un bon état, le portefeuille d’iPad en particulier n’a jamais été dans un tel état de désordre.

L’une des principales raisons de ce chaos est l’absence de différenciation adéquate, notamment en ce qui concerne la technologie d’affichage. À l’heure actuelle, seul l’iPad Pro 12,9 pouces est doté d’un écran MiniLED, la version 11 pouces restant fidèle à la technologie LED utilisée dans les appareils d’entrée de gamme comme l’iPad Air (2022).

Heureusement, l’iPad Pro haut de gamme adoptera enfin la technologie OLED en 2024. Selon un nouveau rapport de ETNews, repris ensuite par SamMobile dans un article dédié, Samsung Display, le principal fournisseur de panneaux, et LG Display se préparent tous deux déjà à la production de masse de l’iPad Pro 2024.

Selon la source, le prochain iPad Pro sera équipé d’une dalle OLED « hybride », une variante de la technologie connue, moins sensible au « froissement ». Ce dernier est un phénomène de distorsion qui peut parfois se produire sur les panneaux OLED de grande taille. Selon les informations recueillies, il s’agissait d’une préoccupation majeure pour Apple et l’une des raisons pour lesquelles la société de Cupertino a choisi d’utiliser des écrans MiniLED pour l’iPad Pro 12,9 par le passé.

La nouvelle technologie d’affichage ne sera pas le seul changement en 2024.

D’autres changements

Les iPad OLED « hybrides » seront également légèrement plus grands, la variante la plus petite de 11 pouces passant à 11,1 pouces, et le modèle de 12,9 pouces — à 13 pouces. En outre, selon la lettre d’information Power On de Mark Gurman, nous pouvons nous attendre à ce que l’iPad Pro 2024 présente quelques changements de conception, comme des bords plus minces et, potentiellement, un logo Apple plus grand pour faciliter la connectivité MagSafe.

Le rapport ne fait aucune mention du gargantuesque iPad de 14 pouces évoqué dans d’autres rumeurs. Il est donc possible qu’Apple remette à plus tard certains de ses projets encore plus ambitieux pour l’iPad. Quoi qu’il en soit, à en juger par son apparence, le prochain iPad Pro est un iPad qui mérite d’être attendu avec impatience.