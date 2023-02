Google Lens s’enrichit de nouvelles fonctionnalités que vous ne manquerez pas d’utiliser

Google a annoncé qu’elle ajoutait de nouvelles capacités d’IA à la recherche. Non, cela n’a rien à voir avec le chatbot conversationnel Bard de Google, tombé en disgrâce. La première chose que vous devez comprendre est que l’IA n’est pas nouvelle pour Google Recherche.

Comme l’indique l’entreprise, « depuis les premiers jours de la recherche, l’IA nous a aidés à comprendre le langage, rendant les résultats plus utiles. Au fil des ans, nous avons approfondi notre investissement dans l’IA et pouvons désormais comprendre l’information sous toutes ses formes, de la compréhension du langage à la compréhension des images, des vidéos et même du monde réel. Aujourd’hui, nous partageons quelques nouvelles façons d’appliquer nos avancées en matière d’IA pour rendre l’exploration des informations encore plus naturelle et intuitive ».

La première fonctionnalité de Google dont nous allons parler est donc Google Lens, qui est un moteur de recherche alimenté par l’IA qui utilise vos photos ou les aperçus en direct de la caméra à la place des mots. Vous voulez être surpris ? Google Lens est utilisé plus de 10 milliards de fois chaque mois. Une mise à jour de Lens sera diffusée au cours des prochains mois et permettra aux utilisateurs d’Android de « rechercher sur votre écran ».

Après la mise à jour, vous pourrez utiliser Lens pour rechercher des photos et des vidéos à partir de sites Web et d’applications de messagerie et de vidéo sans avoir à quitter l’application. Cool.

La recherche multiple de Google permet aux utilisateurs de rechercher avec Google Lens en utilisant du texte et des images en même temps. Disons que vous voulez rechercher un élément particulier. Dans l’application Google, vous appuyez sur l’icône Lens à droite de la barre de recherche située en haut de l’écran. Après avoir pris la photo, les résultats apparaissent partiellement en bas de l’écran. Faites glisser le porte-onglets vers le haut et vous verrez les résultats de votre recherche par objectif avec un bouton en haut qui dit « +Ajouter à votre recherche. » Appuyez sur ce bouton et un champ apparaîtra où vous pourrez ajouter du texte.

La recherche multiple au coeur de l’expérience

La recherche multiple est disponible dans le monde entier sur mobile et dans toutes les langues et tous les pays où vous pouvez utiliser la fonctionnalité Google Lens. Mais, vous pouvez désormais effectuer une recherche locale en ajoutant les mots « près de chez moi » à une recherche Lens pour trouver ce que vous voulez plus près de vous. Cette fonctionnalité est disponible dès maintenant en anglais pour les utilisateurs américains et sera ajoutée dans le monde entier dans les mois à venir. Plus intéressant encore, dans les mois à venir, vous pourrez utiliser la recherche multiple sur n’importe quelle image figurant sur la page de résultats de la recherche Google mobile.

Google donne une fois de plus un exemple. « Par exemple, vous pouvez rechercher des “idées de salon moderne” et voir une table basse que vous aimez, mais que vous préféreriez dans une autre forme — disons, un rectangle au lieu d’un cercle. Vous pourrez utiliser la recherche multiple pour ajouter le texte “rectangle” afin de trouver le style que vous recherchez. Nous sommes en train de créer des expériences de recherche plus naturelles et plus visuelles, mais nous n’avons fait qu’effleurer la surface. À l’avenir, avec l’aide de l’IA, les possibilités seront infinies ».