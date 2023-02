Tim Cook affirme qu’Apple Pay Later sera toujours lancé

Apple a confirmé qu’elle avait toujours l’intention de lancer son propre système « Buy Now Pay Later » dans le courant de l’année, malgré les craintes croissantes que les retards actuels aient pu entraîner l’annulation du projet. Apple Pay Later a été annoncé pour la première fois en juin 2022, mais a subi de multiples retards et revers depuis lors. Il était initialement prévu qu’il soit lancé en même temps qu’iOS 16 en septembre 2022, mais il semble maintenant que sa sortie soit prévue pour 2023.

Le site officiel iOS de l’entreprise indique actuellement qu’Apple Pay Later est « disponible dans une future mise à jour », mais le PDG de l’entreprise semble avoir fait la lumière sur cette date.

S’adressant à CNBC autour des résultats financiers de la société pour le premier trimestre 2023, le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé que les plans pour lancer le service sont toujours en cours — bien qu’il n’ait pas été en mesure de mettre une date concrète sur le tableau. « Il sera lancé bientôt », a noté Cook, CNBC affirmant qu’il avait également révélé que des employés d’Apple testaient le service en version bêta.

Intégré à Apple Wallet, et disponible à la fois en ligne et dans les applications, Apple Pay Later devrait être disponible comme option de paiement pour les produits onéreux, en plus du paiement intégral lorsqu’un utilisateur passe à la caisse avec Apple Pay ou Wallet.

Le service s’appuie sur le réseau Mastercard et permet aux utilisateurs d’avoir une vision claire des montants exacts à payer et de la date à laquelle ils doivent le faire. Les utilisateurs ont la possibilité de payer par anticipation pour effacer un solde s’ils le souhaitent, Apple affirmant que l’outil est « conçu en tenant compte de la santé financière des utilisateurs ».

Uniquement aux États-Unis

Apple tente depuis un certain temps de s’implanter dans le secteur des services financiers, dans le but d’offrir à ses clients une gamme complète de produits en plus de ses matériels populaires, tels que l’iPhone, l’iPad et les Mac.

Le service Tap to Pay on iPhone d’Apple a été lancé en février 2022 dans une démonstration significative de soutien aux petites entreprises du monde entier, permettant à des milliers d’entre elles d’accepter les paiements via l’iPhone.

Initialement disponible uniquement aux États-Unis, Tap to Pay on iPhone utilise la technologie NFC pour effectuer et traiter les transactions en toute sécurité, et fonctionnera sur l’iPhone XS et les modèles plus récents. La société a récemment annoncé que Tap to Pay est désormais une option sur les applications iOS pour PayPal et Venmo, ce qui signifie que les commerçants qui utilisent déjà ces services auront plus de moyens d’accepter des paiements sans avoir besoin d’argent liquide.