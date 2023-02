L’événement annuel Build 2023 de Microsoft pourrait avoir lieu du 23 au 25 mai

La Microsoft Build est l’un des événements les plus attendus dans le monde de la tech chaque année, notamment parce qu’il permet au géant du logiciel d’entrer directement en contact avec les développeurs et de discuter des dernières améliorations apportées à certains produits comme Windows et Microsoft 365.

Avant l’émergence de la crise sanitaire mondiale en 2020, les billets pour la Microsoft Build n’ont eu besoin que de quelques minutes pour se vendre, et cela montre à quel point les développeurs veulent assister à l’événement.

Depuis 2020, la Build est passée à une approche différente. L’année dernière, par exemple, Microsoft a effectivement décidé d’organiser un événement en personne, mais avec des sièges limités, tandis que tout le monde a pu se joindre en ligne.

Aucune information n’a été partagée sur la façon dont Microsoft prévoit d’organiser Build cette année, mais la fuite la plus récente semble révéler quand l’événement est censé avoir lieu.

@XenoPanther sur Twitter a révélé que la source de la page Build de Microsoft comprend déjà une référence aux dates potentielles de l’événement. La source de la page suggère que la Build 2023 pourrait avoir lieu du 23 au 25 mai cette année, et alors que cela pourrait très bien être un espace réservé et mis à jour plus tard, la date s’alignant sur le traditionnel calendrier de l’événement de toute façon. L’année dernière, la Microsoft Build a eu lieu du 24 au 26 mai, donc à bien des égards, les dates trouvées pourraient être exactes.

If you check the page source for https://t.co/vDigeHYISm 👀

Then MS Build 2023 will take place between May 23rd and 25th https://t.co/qftdq3kGba pic.twitter.com/RKY8aTiZix — Xeno (@XenoPanther) January 31, 2023

Bientôt les inscriptions ?

On s’attend à ce que le géant du logiciel basé à Redmond fasse lui-même une annonce officielle plus tôt que prévu. Un message publié sur le site officiel indique que Microsoft s’apprête à lancer l’enregistrement, donc peut-être que la date a été incluse dans la source de la page avant cette grande annonce.

Aucune information n’est disponible pour le moment quant à savoir si la Build 2023 sera un événement numérique ou en personne, mais tous les détails sur ce front devraient être partagés par la société elle-même bientôt.