Le Samsung Galaxy M14 5G avec son écran de 6,5 pouces et la puce Exynos 1330 fait surface

Le Galaxy M14 5G sera doté d’un écran LCD IPS HD+ de 6,5 pouces , d’une configuration à trois caméras avec un capteur photo principal de 48 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels, et sera alimenté par la dernière version OneUI 5.0, qui est basée sur Android 13. Le smartphone devrait également inclure une grande batterie de 6 000 mAh et un chargeur de 15 W dans la boîte.

Le smartphone dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière, d’un flash LED et du logo Samsung en bas. Les boutons de volume et le bouton d’alimentation sont situés sur le panneau latéral droit du smartphone. Le bouton d’alimentation comprend un capteur d’empreintes digitales intégré.