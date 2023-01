Les nouveaux MacBook Pro M2 auraient au moins deux défauts

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont arrivés, et à presque tous les égards, ils constituent une solide amélioration par rapport aux modèles de 2021. Ils sont dotés de meilleurs graphismes, d’une plus grande autonomie et d’une connectivité plus rapide. Ils ont le même aspect extérieur, mais les améliorations internes sont réelles.

Mais, il y a deux aspects de ces machines qui peuvent finir par être pires que les modèles originaux de 2021 — et ils ne sont pas sans importance.

Problèmes de SSD

Les Mac sont généralement connus pour utiliser un stockage ultra-rapide, même sur les configurations les moins chères des machines. Cependant, lors du lancement des puces M2 l’année dernière, la société a fait une entorse pour rendre ses ordinateurs portables de base un peu moins chers.

En utilisant une seule puce NAND sur les modèles 256 Go du MacBook Air et du MacBook Pro de 13 pouces, les vitesses de stockage étaient nettement plus lentes que sur les modèles de plus grande capacité. En fait, dans certains tests réels, comme les transferts de fichiers volumineux, ces MacBook M2 étaient plus lents que les MacBook M1. Le manque de transparence était frustrant, mais étant donné le prix de ces ordinateurs portables, ce n’était pas un gros problème.

Néanmoins, avec les MacBook Pro M2 et Max M2, on pouvait légitimement penser que ce problème serait entièrement évité. Mais, selon de nouveaux rapports, ces configurations de 512 Go des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ont également des vitesses de stockage plus lentes, ce qui laisse penser qu’Apple a pris le même virage cette fois-ci. Rappelez-vous : Apple ne vend même pas une version 256 Go de ces MacBook Pro, ce sont donc les modèles les moins chers que vous pouvez acheter.

Le problème est que, même si vous choisissez l’une des configurations de base, les acheteurs de ces MacBook Pro sont beaucoup plus susceptibles de remarquer la différence de vitesse, ou du moins d’être frustrés qu’Apple n’ait pas été plus franc.

Heureusement, c’est un problème qui peut apparemment être évité en optant pour l’un des SSD de plus grande capacité. Le deuxième problème, en revanche, est beaucoup plus difficile à éviter.

Chaleur et thermique

Depuis le début, l’efficacité a été un argument de vente important d’une puce Apple Silicon. Il est miraculeux de constater à quel point les Mac M1 étaient silencieux et frais, malgré des performances et une autonomie excellentes. Ce sont tous les avantages d’avoir des puces plus efficaces qui créent moins d’air chaud.

Cependant, le M2 ne s’est pas déroulé de la même manière. Dans le MacBook Air sans ventilateur, le M2 a effectivement fourni quelques performances supplémentaires, mais au prix d’une chaleur accrue. Mais là encore, il s’agissait d’ordinateurs portables qui n’étaient pas nécessairement conçus pour des tâches exigeantes. Donc, la plupart des personnes utilisant leur MacBook Air M2 ne seront pas dans cette situation très souvent. Mais les MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont différents. Ces machines sont destinées presque exclusivement à ceux qui ont besoin des performances supplémentaires qu’exigent les applications créatives.

Bien que je ne les aie pas encore testés moi-même, je m’attends à ce que ces nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces soient un peu plus chaud cette fois-ci pour la même raison que le MacBook Air M2.

Ne vous méprenez pas, il y a tellement de choses à aimer sur ces nouveaux MacBook Pro. Et si vous venez d’un ancien MacBook ou d’un ordinateur portable Windows, il y a très peu de choses dont vous pouvez vous plaindre.