Voici les spécifications du Huawei P60 Pro, avec une niveau massive du processeur

Alors que nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Huawei prévoyait de dévoiler un flagship P60 et Mate 60 en mars prochain, il fallait s’attendre à ce que les rumeurs s’activent.

Résumée en une seule image, la nouvelle fuite de spécifications présente une construction finale présumée pour le prochain Huawei P60 Pro. Bien que cela soit génial, cet informateur n’est pas très actif, il faudra donc prendre cette information avec des pincettes.

Commençons par la plus grande amélioration : le passage au Snapdragon 8 Gen 2. Alors que la puce la plus récente sera probablement modifiée pour limiter les capacités 5G, la dernière puce de Qualcom est clairement un must have et un bien meilleur ajustement pour un flagship Huawei de nouvelle génération que ce l’on a pu voir par le passé.

Malheureusement, aucune information sur la quantité de RAM et de stockage. Mais, nous connaissons sa certification IP68, ce qui signifie qu’il est totalement étanche à la poussière et résistant à l’eau.

Outre ces informations, la caméra frontale de 32 mégapixels est très bien, nous avons vu Samsung proposer des capteurs plus grands par le passé, mais la configuration de la caméra principale est remarquable. En fait, elle rappelle celle du Galaxy S21, car il était également équipé d’un téléobjectif secondaire de 64 mégapixels, alors que son objectif principal était de 12 mégapixels. Cependant, avec le Huawei P60 Pro, le capteur principal et le capteur ultra-large passent à 50 mégapixels, ce qui donne une configuration intéressante et utile.

Deux fonctionnalités clés ?

Enfin, le message lui-même contient deux indications supplémentaires, qui ne semblent pas être incluses dans l’image elle-même — ou cela pourrait simplement être dû à la barrière de la langue. L’une d’entre elles concerne la configuration de la caméra principale, sous la forme d’une ouverture variable.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau dans le monde des smartphones, puisque le Huawei Mate 50 Pro ayant une telle fonctionnalité à bord : cela signifie que l’ouverture peut être ajustée automatiquement afin d’améliorer la netteté des images de jour, en particulier dans les gros plans, puis elle serait en mesure de s’ouvrir plus largement pour les situations de faible luminosité.

L’autre est la communication par satellite, qui a gagné en popularité ces dernières années, Apple ayant été le pionnier du lancement d’un service SOS. Si nous supposons qu’il fonctionne de la même manière, il permettrait aux utilisateurs d’avoir une sorte de contact avec les services d’urgence, même s’ils sont perdus dans la nature.

Il reste encore pas mal de temps avant le mois de mars, date à laquelle le Huawei P60 Pro sera soi-disant dévoilé. Si c’est bien le cas, comme le veut la coutume, nous devrions voir de nombreuses autres fuites dans les semaines à venir.