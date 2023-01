Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait être doté d’une interface analogue à celle d’iOS

by

Selon les rumeurs, le casque AR/VR tant attendu d’Apple, le Reality Pro, devrait être lancé en 2023. Bloomberg a récemment communiqué des informations sur l’interface de l’appareil, les applications qu’il comportera et son mode de fonctionnement.

Selon les rapports, Apple entend innover avec son casque AR/VR en proposant des fonctionnalités avancées telles que le suivi des yeux et des mains. Ces capacités devraient constituer un argument de vente majeur pour l’appareil, dont le prix serait plus élevé que celui des appareils concurrents.

Le casque devrait également inclure des fonctions avancées de vidéoconférence et de salles de réunion basées sur FaceTime, ainsi que la possibilité d’afficher du contenu vidéo immersif, de servir d’écran externe pour un Mac connecté et de remplir de nombreuses fonctions des iPhone et iPad.

Comment fonctionnera le casque Reality Pro d’Apple ?

Le casque de réalité mixte d’Apple aura une interface analogue à iOS, avec de nombreuses fonctions semblables à celles de l’iPhone et de l’iPad. Il aura également la possibilité d’être utilisé comme écran externe pour un Mac, permettant aux utilisateurs de contrôler leur Mac avec un clavier physique et un trackpad/souris. L’interface sera familière aux utilisateurs d’Apple et comportera un écran d’accueil avec des icônes d’applications pouvant être réorganisées et des widgets personnalisables.

Le suivi des yeux et des mains sera l’un des principaux arguments de vente du casque, avec des caméras capables d’analyser les mains et les yeux de l’utilisateur. Le porteur pourra contrôler le casque en regardant les éléments à l’écran et en utilisant des gestes, sans avoir besoin d’un contrôleur physique.

Le casque de réalité mixte, qui devrait s’appeler « Reality Pro », permettra de passer de la réalité augmentée (AR) à la réalité virtuelle (VR). La AR affichera des objets virtuels sur le monde réel, tandis que la VR créera un environnement entièrement virtuel. Le casque sera doté d’un bouton de commande qui permettra à l’utilisateur de passer de la AR à la VR.

Le casque sera axé sur la vidéoconférence et comprendra des salles de réunion et de chat vidéo basées sur FaceTime. Les utilisateurs pourront voir leur visage et leur corps entier restitués en réalité virtuelle pour des réunions interactives, et disposeront d’avatars réalistes pour les discussions en tête-à-tête. Lors des appels FaceTime avec plusieurs participants, le casque affichera des avatars simplifiés similaires à Memoji.

Le casque de réalité mixte d’Apple comprendra des lentilles personnalisées qui pourront s’intégrer à l’appareil pour les utilisateurs qui portent des lunettes, selon le rapport de Bloomberg. La société s’attend également à ce que les utilisateurs portent des AirPods pour une expérience audio qui correspond à l’expérience visuelle du casque, en plus des haut-parleurs intégrés.

Comme indiqué précédemment, le casque sera équipé d’une batterie externe afin d’éviter la surchauffe causée par les puces Mac haut de gamme utilisées dans l’appareil. La batterie est à peu près de la taille de deux modèles empilés d’iPhone 14 Pro Max et fournira de l’énergie pendant environ 2 heures. Le pack de batterie externe permet aux utilisateurs d’échanger une batterie chargée pour une utilisation prolongée. Parmi les autres caractéristiques présumées du casque AR/VR figurent des écrans MicroOLED 4K, plus d’une douzaine de caméras, le suivi de l’iris, la détection des expressions faciales, etc.

Contenu VR avec des partenaires médias

Apple développe du contenu VR avec des partenaires médias tels que Disney et Dolby, et met à jour les émissions et les films Apple TV+ pour qu’ils soient compatibles avec le casque. L’objectif est d’offrir au spectateur l’expérience de regarder un grand écran dans un environnement virtuel.

Le système d’exploitation du casque, connu en interne sous le nom de xrOS, comportera diverses applications, notamment Safari, Photos, Mail, Messages, Apple TV+, Apple Music, Podcasts et Calendrier, et disposera d’un App Store dédié pour le contenu tiers. La saisie de texte sera possible par le biais de Siri, d’un clavier « iPhone », « iPad » ou Mac. Apple travaille également sur une fonction de frappe aérienne, mais elle ne sera pas disponible au lancement.

Le casque devrait être commercialisé en 2023, peut-être dès le printemps, et son prix devrait avoisiner les 3 000 dollars.