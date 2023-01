Meta déploie le chiffrement de bout en bout pour Messenger et pousse de nouvelles fonctionnalités

Meta a fait un pas en avant pour améliorer la confidentialité de ses utilisateurs en déployant progressivement le chiffrement de bout en bout pour son service Messenger.

Parallèlement, Meta a également ajouté une série de fonctionnalités telles que des thèmes de chat personnalisés, des émojis personnalisés, des réactions, des photos de profil de groupe, des aperçus de liens et des statuts actifs aux chats.

Meta reconnaît que les gens désirent un espace privé et sécurisé pour leurs conversations et a investi dans la constitution d’une équipe d’experts en ingénierie, chiffrement, conception et politique pour mettre en œuvre le chiffrement de bout en bout par défaut sur Messenger.

Mais ce n’est pas la seule chose que les utilisateurs de Messenger obtiendront dans les mois à venir.

Thèmes de chat : La nouvelle mise à jour pour les discussions chiffrées de bout en bout dans Meta permet aux utilisateurs de personnaliser et d’améliorer leurs conversations en ajoutant des thèmes de discussion, y compris des options de couleur statique et de gradient

Emojis et réactions de discussion personnalisés : Permet aux utilisateurs de voir le menu complet des réactions des emojis et de personnaliser le plateau des réactions rapides

Photos de profil de groupe : Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner des photos de profil de groupe pour différents chats avec des amis ou des collègues

Aperçu des liens : Meta a reconstruit les aperçus de liens pour les discussions chiffrées de bout en bout, permettant aux utilisateurs de voir la destination d’un lien avant de cliquer dessus pour une meilleure sécurité et confidentialité

Statut actif : Cette fonctionnalité permet aux gens de voir quand vous êtes actif, ce qui leur permet de savoir quand c’est le bon moment pour vous appeler. Les utilisateurs peuvent également choisir de désactiver cette fonction pour une meilleure confidentialité

Bulles sur Android : La fonctionnalité Bulles, qui affiche un cercle avec la photo d’un ami, permet aux utilisateurs de lire et de répondre aux messages tout en utilisant d’autres applications. Une fois activée, une bulle s’affiche lorsqu’un nouveau message est reçu.

Disponibilité

Meta mettra progressivement à niveau un plus grand nombre de chats avec un chiffrement de bout en bout au cours des prochains mois et informera les utilisateurs lorsque leurs fils de discussion individuels seront mis à niveau. Le processus de sélection et de mise à niveau des fils de discussion individuels est aléatoire, et la société fournira plus d’informations aux utilisateurs qui ont des questions sur ce processus.

Meta a déclaré que la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités et du chiffrement de bout en bout par défaut pour son service Messenger est conçue pour être aléatoire afin d’éviter les impacts négatifs sur son infrastructure et l’expérience de discussion des utilisateurs. Ils assurent également que cette nouvelle mise en œuvre continuera à fournir une expérience rapide, fiable et riche pour les utilisateurs sur Messenger.

Annonçant les nouvelles fonctionnalités, Meta a partagé que :