Twitter Blue propose un abonnement annuel moins cher

Twitter baisse le prix de son service d’abonnement premium, Twitter Blue, mais il y a un hic. Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de cette baisse de prix devront souscrire un abonnement annuel.

Twitter Blue a été au cœur des plans d’Elon Musk visant à accroître la monétisation de la plateforme et à transformer l’entreprise en difficulté en quelque chose de rentable. Blue existait bien avant Musk, mais n’était pas très populaire. Sa première caractéristique désirable était sans doute la possibilité de modifier les tweets, ce qu’elle a obtenu peu avant que Musk n’en prenne le contrôle. Cependant, le milliardaire a déclaré que cette fonctionnalité ne serait pas exclusive à Twitter Blue à l’avenir et qu’il se concentrait plutôt sur un autre ensemble d’avantages.

Le principal avantage de Twitter Blue est la « vérification ». Les comptes qui s’abonnent à ce service obtiendront une coche bleue presque identique à celle que Twitter appose depuis plusieurs années sur les comptes d’individus, d’entités et d’entreprises notables. C’est cette caractéristique qui a rendu le lancement du nouveau Twitter Bleu si problématique. Des trolls ont saisi l’occasion d’imiter des comptes notables, ce qui a donné lieu à des tweets potentiellement embarrassants de la part de mauvais acteurs se faisant passer pour une grande entreprise pharmaceutique, l’ancien président George W. Bush ou l’actuel président Joe Biden. Les inscriptions au service ont été suspendues et Musk a repris ses travaux. Plusieurs modifications ont été apportées aux règles, et la vérification exige désormais que les comptes aient un certain âge, mais Blue est maintenant de retour et il y a une chance que vous puissiez l’obtenir pour moins de 8 dollars par mois.

Avant l’arrivée d’Elon Musk, Twitter Blue coûtait 5 dollars par mois. Le nouveau service a été accompagné d’une augmentation de prix et d’une pléthore de mèmes pour que tout le monde soit au courant. La plupart des utilisateurs qui se sont abonnés paient 8 dollars par mois pour Twitter Blue, mais les utilisateurs d’iOS doivent payer un prix plus élevé. En raison de la « taxe Apple » appliquée à diverses applications et services de l’App Store, les utilisateurs d’Apple doivent payer 11 dollars par mois. Tout cela pourrait bientôt changer. Les utilisateurs de Blue pourraient bientôt obtenir le service pour moins de 8 dollars par mois grâce à un abonnement annuel, mais ils ne feront pas tant d’économies que cela.

Les utilisateurs Apple devront payer le prix fort

Sur une page d’aide, repérée par The Verge, la société énumère les différentes options d’abonnement pour lesquelles les utilisateurs de Blue peuvent opter. Les utilisateurs américains peuvent obtenir le service « Web » pour 84 dollars par an, ce qui revient à 7 dollars par mois. Cela représente une économie d’un dollar par mois ou de 12 dollars par an.

Malheureusement pour les utilisateurs Apple, l’abonnement annuel ne semble s’appliquer qu’aux utilisateurs « Web ». Ils sont donc toujours obligés de payer un supplément et ne semblent pas disposer d’une option en gros légèrement moins chère. L’abonnement annuel semble également être disponible dans les autres pays où Blue est actuellement une option, avec des remises légèrement différentes. Les abonnés du Royaume-Uni économiseront environ 7 £, les Canadiens 15 $ CAD, les Australiens 1,75 $ AUD par mois, les Néo-Zélandais 1,75 $ dans leur devise, et les Japonais environ 124 ¥ par mois. Bien que les économies soient plutôt mineures, Musk espère que ces économies, ainsi que les autres caractéristiques de Blue, permettront à un plus grand nombre de personnes de s’abonner.