Samsung commence à développer des écrans MicroLED pour les smartwatches de nouvelle génération

Bien que MicroLED soit une technologie haut de gamme, actuellement disponible uniquement sur certains des téléviseurs les plus chers de Samsung, elle est certainement en vogue. Maintenant, ETNews a publié а rapport que Samsung prévoit de commencer à utiliser le savoir-faire MicroLED afin de fabriquer de meilleurs écrans de smartwatches. Et plus tard, peut-être même des écrans de smartphones pour en équiper les successeurs du très attendu Galaxy S23.

D’après le rapport, il semblerait que le géant coréen de la technologie espère terminer sa version du cycle de développement de la technologie d’ici la fin de 2023. Cela signifie que l’espoir de voir une véritable démo cette année est probablement peu judicieux, mais l’année prochaine semble optimiste.

Selon la publication, l’équipe de Samsung Display est déjà à pied d’œuvre, et ses recherches pourraient s’étendre à d’autres écrans mobiles. L’année dernière, Samsung a déclaré qu’elle pensait que la technologie MicroLED était beaucoup plus adaptée à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle que la technologie OLED actuellement utilisée.

Quel est l’avantage des écrans MicroLED ? Pour commencer, les MicroLED sont plus lumineux et offrent un meilleur contraste. Leur précision des couleurs est prétendument inégalée et il est également dit qu’ils sont beaucoup plus faciles à voir à la lumière directe du soleil. De plus, et c’est peut-être le plus important, ils sont nettement plus économes en énergie, ce qui, comme nous le savons tous, est un point important pour les smartwatches, car l’écran est souvent la partie la plus gourmande de la montre.

Oh, et la technologie MicroLED est plus résistante aux températures chaudes et froides, ce qui en fait une solution logique pour les petits appareils. Souvent, un matériel plus puissant est synonyme de problèmes de refroidissement et d’un écran qui devient assez chaud, alors peut-être que la technologie MicroLED offrira une solution à ce problème.

Apple aussi dans la même course

Bien que tout cela semble incroyablement bien, nous savons tous comment ces histoires se passent, et il y a toujours un piège. Alors, qu’est-ce que c’est cette fois-ci ? Eh bien, en gros, le MicroLED est difficile à fabriquer et beaucoup plus cher que le OLED. Cependant, cela ne dissuadera pas Samsung de faire de son mieux pour atteindre l’objectif fixé de créer un écran de montre MicroLED abordable et commercialement viable d’ici 2024.

Il est tout à fait approprié que cette nouvelle tombe juste au moment où Apple a annoncé son intention de voir l’Apple Watch équipée d’un écran MicroLED d’ici 2025. Est-ce le début d’une nouvelle course technologique ou le signe d’un tout nouveau partenariat ? Seul le temps nous le dira.