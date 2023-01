Android 13 pourrait bientôt vous permettre de transférer les profils eSIM sur les téléphones Pixel

Après qu’Apple ait opté pour l’eSIM uniquement avec l’iPhone 14, ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres ne suivent l’exemple d’Apple. Il semble maintenant que Google pourrait se préparer à ce futur potentiel eSIM en ajoutant la prise en charge des transferts de profils eSIM. Une eSIM, ou SIM embarquée, est une puce généralement soudée à la carte mère d’un combiné. Elle remplace la carte SIM physique qui est placée à l’intérieur d’un plateau SIM.

Le code de la dernière bêta QPR2 d’Android 13 contient des informations sur les transferts de profils eSIM. Comme l’a découvert Mishaal Rahman, il semble que Google travaille en coulisses pour permettre le transfert de profils eSIM au moins sur les smartphones Pixel.

I don’t think transferring eSIM profiles between devices is defined in the eSIM spec, so I don’t know which devices will support this. I’m guessing you’ll be able to at least transfer eSIM profiles between Pixels.

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 9, 2023