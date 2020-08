Les Surface Earbuds en gris graphite seront lancés le mois prochain

Microsoft a annoncé son premier smartphone Android, le Surface Duo, hier. Et maintenant, la société partage des nouvelles plus importantes dans sa gamme Surface. Il s’agit d’une nouvelle couleur pour les Surface Earbuds, le concurrent aux AirPods d’Apple, qui ont été lancés au début de l’année.

La nouvelle couleur s’appelle Gris graphite, et à un certain niveau, elle semble correspondre à la finition du stylet Surface Slim Pen qui est fourni avec le Surface Duo. En revanche, l’appareil Android à double écran n’est disponible que dans la gamme Gris glacier, qui est la finition grise qui est déjà une couleur caractéristique de la marque Surface.

Il n’y a rien de vraiment nouveau avec ce nouveau modèle de Surface Earbuds, car c’est juste une nouvelle couche de peinture qui a été appliquée. Beaucoup attendaient un choix de couleur plus sombre pour les Surface Earbuds, et c’est aujourd’hui chose faite.

Microsoft ne fait pas grand cas de la nouvelle couleur des écouteurs Surface Earbuds, et la société a subtilement inclus l’annonce dans le communiqué de presse du Surface Duo.

« Positionnez l’écran du Surface Duo en mode tente et regardez une vidéo en mains libres. Utilisez le Surface Duo en mode composition pour répondre rapidement à un e-mail, ou inclinez-le en portrait pour une manière plus immersive de faire défiler des pages web ou des photos. Associez votre Surface Duo à une manette Bluetooth prise en charge pour jouer à des jeux sur le Xbox Game Pass Ultimate ou avec les écouteurs Surface Earbuds, à venir le 10 septembre en gris graphite, pour écouter votre playlist ou podcast préféré », a déclaré Microsoft.

Des écouteurs haut de gamme

Comme dit plus haut, en ce qui concerne les fonctionnalités, rien ne change sur les Surface Earbuds en gris graphite, donc si vous possédez déjà la version originale, obtenir ce nouveau modèle n’a pas beaucoup de sens. Les Surface Earbuds sont des écouteurs véritablement sans fil, offrant un excellent son et un confort de premier ordre. Ils offrent 8 heures de charge, une intégration spéciale avec Microsoft 365 et des commandes tactiles intuitives pour répondre aux appels, changer le volume et contrôler votre musique.

La bonne nouvelle, c’est que les écouteurs intra-auriculaires Surface Earbuds restent parmi les écouteurs haut de gamme les plus abordables du marché, puisque vous pouvez les acheter au prix de 219,99 euros. Reste à savoir si ce nouveau coloris arrivera en France.