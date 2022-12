Selon les rapports partagés par WinFuture, Qualcomm a conçu une puce qui porte le nom de « Hamoa » pour s’attaquer à Apple. Cette puce a été conçue par une ancienne équipe d’Apple, et ils ont acquis un Nuvia qui est en cours de test et prend en charge la mémoire LPDDR5X et le stockage UFS 4.0.

Selon le rapport, Qualcomm travaille toujours sans relâche pour développer son premier chipset ARM véritablement puissant pour les PC Windows. Le processeur Windows « Hamoa » de Qualcomm comportera en fait 12 cœurs. Il y aurait 4 cœurs à faible consommation et 8 cœurs à haute performance, mais ce ne sont que des spéculations pour le moment.

Qualcomm’s first “anti-Apple” chip “Hamoa” developed by the former Apple chip team they bought with Nuvia is in testing feat LPDDR5X and UFS 4.0 support. Has SDX65 5G modem. Model no is SC8380, can confirm it has 12 cores. This and a bit more is here: https://t.co/0B2E3h5qKS

— Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2022