Voici les Xiaomi Buds 4 avec du Bluetooth 5.3, du LHDC 5.0 et un ANC

Le Xiaomi Buds 4 est disponible en noir, blanc et vert et son prix est de 699 yuans. Ils sont déjà en vente en Chine.

Ils sont dotés de la technologie Bluetooth 5.3 et du nouveau LHDC 5.0 ainsi que de la technologie Hi-Res Audio qui promet un son étonnant en haute définition et à faible distorsion. L’étui présente un design en forme de « capsule spatiale », et les écouteurs peuvent être remis en place par pression pour un rangement facile.

Outre les smartphones de la série Xiaomi 13 , Xiaomi a également présenté les Buds 4, les derniers écouteurs intra-auriculaires de la société , après le lancement des Xiaomi Buds 4 Pro en août. Ces derniers sont dotés de doubles transducteurs magnétiques en graphène personnalisés par Xiaomi et d’une compensation dynamique adaptative EQ qui promet une qualité sonore stable et constante .