Twitter vous indiquera bientôt si vos publications ont été secrètement restreintes

Apparemment, le remaniement de Twitter par Elon Musk continue de plus belle. Comme le PDG lui-même l’a annoncé dans un tweet, Twitter travaille actuellement sur une mise à jour qui montrera « le véritable statut de votre compte », afin que vous sachiez si votre compte a été banni.

En plus de cela, vous recevrez des informations expliquant pourquoi votre compte a été restreint et comment vous pouvez faire appel de l’interdiction.

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022