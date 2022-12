Le moto X40 Pro avec le Snapdragon 8 Gen 2 fait surface dans des rendus

by

Motorola a déjà confirmé que la série moto X40 sera alimentée par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, et les spécifications ont également fait surface dans le listing TENAA. Maintenant les rendus du moto X40 Pro ont fait surface.

Le téléphone mesurerait 161,3 x 73,9 x 8,6~10,8 mm. Le rendu fait allusion à un cadre métallique. Nous pouvons nous attendre à un maximum de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage pour le smartphone. Ce dernier est censé contenir une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge turbo de 68 W.

Selon les précédentes rumeurs, le smartphone sera doté d’un écran OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, d’une caméra arrière de 50 mégapixels, ainsi que d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels, et d’une caméra frontale de 60 mégapixels. Il devrait fonctionner sous Android 13 avec la surcouche MYUI.

Le directeur général de Lenovo Chine, Chen Jin, a récemment confirmé que le moto X40 serait conforme à la norme IP68. Il a également annoncé un score de 1,31 million au benchmark AnTuTu, soit 50 000 de plus que le score de 1,26 million du Dimensity 9200.

La série moto X40 devrait être présentée dans le courant du mois de décembre.