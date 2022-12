Elon Musk affirme que le premier essai humain de Neuralink pourrait avoir lieu dans 6 mois

Nous nous dirigeons lentement vers un avenir cyberpunk où nous n’aurons plus besoin de smartphones dans nos poches et où nous communiquerons avec des lutins, faisant de nous des sortes de cyborgs. Elon Musk est l’un des plus grands partisans et défenseurs de la technologie des interfaces cerveau-machine, et sa société Neuralink sera prête à tester des prototypes sur des humains dans 6 mois. Il s’agit essentiellement d’implanter des puces dans le cerveau humain afin d’accélérer et de faciliter l’interface avec des éléments tels que les ordinateurs.

Lors du troisième événement « show and tell » qui s’est tenu mercredi, le PDG, Elon Musk, a déclaré que l’entreprise était prête à commencer les essais sur l’homme. « Nous pensons que probablement dans environ 6 mois, nous devrions être en mesure d’avoir un Neuralink installé sur un humain », a déclaré Musk.

Cette nouvelle s’accompagne de nombreuses mises en garde. Il y a 19 mois, Neuralink a effectué des tests sur des primates, tuant 15 des 23 singes testés. En outre, le cofondateur de la société, Max Hodak, a démissionné après le précédent événement « show and tell » d’avril 2021, même s’il est resté optimiste quant au succès de la technologie à l’avenir.

Un autre potentiel signe que les choses ne vont pas bien à Muskville est le fait que Musk lui-même a approché le rival le plus redoutable de Neuralink, Synchron, en août dernier, sondant le terrain pour des opportunités d’investissement.

Synchron a déjà connu un succès commercial — la société a réussi à implanter son dispositif dans une personne atteinte de SLA à l’hôpital Mount Sinai de New York. Cet homme serait en mesure de surfer sur Internet et d’envoyer des SMS grâce à l’implant, un exploit qui était auparavant impossible, car il a perdu la capacité de bouger et de communiquer de façon autonome en raison de la maladie.

Qu’est-ce que Neuralink ?

Le projet a plusieurs objectifs, que l’homme le plus riche du monde a exposés à plusieurs reprises. Le plus excentrique est sans doute l’insistance de Musk sur le fait que Neuralink est le seul moyen pour l’homme de rivaliser avec les IA super intelligentes que l’humanité développera un jour, selon lui. Un objectif plus réaliste consiste à améliorer la qualité de vie des personnes gravement handicapées.

« À bien des égards, c’est comme un Fitbit dans votre crâne, avec de minuscules fils », a déclaré Musk à propos du dispositif de Neuralink lors de l’événement livestream de 2021. La technologie utilise jusqu’à 1 024 fils de 5 microns de diamètre « cousus » dans la matière grise du patient pour établir des connexions avec les neurones voisins, fournissant un échantillonnage à haute résolution des émissions électriques du cerveau, et traduisant les impulsions électriques analogiques en code informatique numérique.

« Nous sommes déjà tous des cyborgs d’une certaine manière », a répété Musk à maintes reprises, « dans la mesure où votre téléphone et votre ordinateur sont des extensions de vous-même ». Cependant, il affirme que ces appareils limitent fortement notre capacité à communiquer. « Si vous interagissez avec un téléphone, il est limité par la vitesse à laquelle vous pouvez bouger vos pouces ou la vitesse à laquelle vous pouvez parler dans votre téléphone ».

Neuralink s’efforce toujours d’obtenir l’approbation de la FDA pour son implant, et pour ne rien arranger, une autre histoire scandaleuse digne de faire la une des journaux a fait le tour d’Internet dernièrement — apparemment, Musk a eu une liaison avec une cadre de Neuralink, qui est maintenant enceinte de jumeaux. Actuellement, Musk est le père légitime de 10 enfants.