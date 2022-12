Netflix lance 7 nouveaux jeux mobiles ce mois-ci

Netflix a annoncé tous les jeux mobiles nouvellement sortis qui sont disponibles en ce mois de novembre. Le nombre de jeux mobiles disponibles sur Netflix et auxquels on peut jouer gratuitement sans être interrompu par des publicités ou sans avoir à effectuer d’achats in-app ne cesse de croître.

Ce mois-ci, neuf jeux supplémentaires ont été ajoutés à la liste. Parmi eux, on trouve Reigns : Three Kingdoms, créé par Devolver Digital, Cats & Soup, créé par Neowiz, et Hello Kitty Happiness Parade, créé par Rogue Games, qui vient de sortir aujourd’hui.

Début septembre, Netflix a annoncé un partenariat avec Ubisoft pour la création de trois jeux mobiles exclusifs. Ces jeux se dérouleront respectivement dans les univers de Valiant Hearts, Mighty Quest et Assassin’s Creed.

Skies of Chaos est un shoot-’em-up de style arcade vous oppose à un empire maléfique. Vous êtes le dernier espoir de l’opposition. Le général Ramshackle et ses lieutenants du malheur ont pour objectif d’écraser les derniers rebelles de la résistance et de rétablir l’ordre.

Flutter Butterflies créé un paradis pour papillons avec des plantes et des fleurs pour attirer des centaines d’espèces, chacune avec des motifs d’ailes et des comportements uniques. Gardez une trace de vos invités papillons dans la « Flutterpedia » à mesure que vous faites pousser votre forêt.

Stranger Things: Puzzle Tales permet de rejoindre la bande de Hawkins dans cette aventure de puzzle RPG en match 3. Vous devrez accomplir des quêtes mystérieuses, combattre le Demogorgon et découvrir de nouvelles intrigues. Country Friends va construire une ferme où le soleil brille toujours, les animaux dansent et l’herbe est toujours plus verte, seul ou avec des amis.

Disponible sur Android et iOS

Se détendre en étant mignon ? Avec Cats & Soupe, aidez les beaux chats à faire de la soupe dans une forêt enchanteresse. Nourrissez vos chats travailleurs avec du poisson pour gagner de nouvelles recettes et des cœurs. Les joueurs de Reigns : Three Kingdoms sont plongés dans les turbulentes dernières années de la dynastie Han. Passez d’une faction à l’autre, d’une guerre à l’autre et d’un héros à l’autre pour prendre des décisions importantes, rejoindre la bonne armée au bon moment, et bien plus encore.

Incarnez Hello Kitty et deux compagnons pour répandre la joie dans un monde fantastique. Vous vous ferez de nouveaux amis au fur et à mesure que les festivités prendront de l’ampleur.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de l’application mobile Netflix sur leurs appareils Android ou iOS peuvent désormais trouver les jeux susmentionnés, ainsi que de nombreux autres, dans l’application.