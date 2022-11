Google limitera le suivi dans les applications Android à partir de l’année prochaine

Le Privacy Sandbox a déjà suscité quelques réactions négatives. Deux sociétés Internet axées sur la protection de la vie privée, DuckDuckGo et Brave, émettent des réserves sur les projets de Google. La première estime que ces nouvelles API continueront à suivre les données des utilisateurs, mais de manière indirecte, tandis que la seconde pense que ces plans « porteront atteinte à la confidentialité sur le Web et renforceront le contrôle de Google sur le Web ».

L’API Attribution Reporting, par exemple, élimine les identifiants d’utilisateurs croisés en utilisant des techniques d’obscurcissement et en limitant la quantité de données disponibles pour les rapports. Il y a aussi l’API Topics, qui permet aux publicités personnalisées basées sur les intérêts de fonctionner sans suivre les multiples applications utilisées par les individus. Il y a aussi l’API Fledge, qui limite le partage des identifiants et des informations sur l’utilisation des applications lorsque les annonceurs tentent de faire du remarketing auprès de ceux qui ont montré un potentiel intérêt pour leurs produits, par exemple lorsqu’ils laissent un article dans leur panier de commande. Ces API sont appelées à remplacer les identifiants publicitaires, qui identifient de manière unique les utilisateurs individuels et sont depuis longtemps un élément essentiel des appareils Android .

En développement depuis février de cette année, Google a travaillé avec des développeurs d’applications et des spécialistes du marketing sur le Privacy Sandbox et est maintenant prêt à commencer la mise en œuvre.