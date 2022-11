by

Qualcomm annonce des plateformes Snapdragon S5 et S3 Gen 2

Outre le chipset phare Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm a présenté les nouvelles plateformes sonores Snapdragon S3 et S5 Gen 2 lors de son Snapdragon Submit 2022.

Les nouvelles plateformes sonores sont destinées à fonctionner avec le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 et apportent un certain nombre de fonctionnalités axées sur l’audio, notamment la prise en charge de l’audio spatial.

Les puces audio Snapdragon S3 Gen 2 et S5 Gen 2 sont dotées de la technologie Snapdragon Sound pour une expérience audio améliorée. Cette puce permet des fonctionnalités telles que l’audio sans perte en Bluetooth, une faible latence, une meilleure connectivité, et bien plus encore.

La prise en charge de l’audio spatial avec un suivi dynamique de la tête et streaming musical sans perte est assurée. L’audio sans perte est également disponible pour la nouvelle spécification Bluetooth LE Audio. De plus, les plateformes prennent en charge une latence de 48 ms pour des jeux fluides.

Les nouvelles plateformes sonores sont également dotées de la technologie Adaptive Active Noise Cancellation de Qualcomm, qui s’adapte à la forme des écouteurs et à l’environnement pour éviter les bruits ambiants. Elle permet également d’activer des fonctions telles que le mode de transparence adaptative avec détection automatique de la parole et de passer en douceur de la suppression du bruit à la diffusion des sons lorsque cela est nécessaire.

Disponibilité

Les nouvelles plateformes sonores Snapdragon S3 Gen 2 et S5 Gen 2 seront disponibles commercialement dans les smartphones au cours du second semestre 2023.

