Le Galaxy A54 5G pourrait être le meilleur smartphone de milieu de gamme de 2023

Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone abordable, vous trouverez la gamme Galaxy A de Samsung en tête de la plupart des classements. À la moitié du prix des flagships, la série Galaxy A offre une grande qualité d’écran, une excellente autonomie de batterie et des performances solides. Et, cette série populaire est sur le point d’être rafraîchie et améliorée avec un nouveau modèle fraîchement divulgué.

Après les rumeurs, des rendus du prochain Galaxy A54 ont fait surface. On y voit un écran familier avec un poinçon au centre, mais la conception de la triple caméra arrière est différente de celle du Galaxy A53 puisqu’elle n’a pas de barre de caméra. Pour rappel, le Galaxy A53 possède quatre caméras à l’arrière.

La surprise ici est juste la taille des bords autour de l’écran qui ressemble un peu à un déclassement par rapport aux précédents modèles, et vous avez également un « menton » très proéminent en bas.

Cela a également affecté les dimensions du A54 5G, comme le montre la fuite :

Dimensions du Galaxy A54 5G : 158,3 x 76,7 x 8,2 mm

Dimensions du Galaxy A53 5G : 159,9 x 74,7 x 8,1 mm

Comme vous pouvez le constater, le A54 5G est un peu plus court, mais nettement plus large, ce qui le rendrait un peu plus encombrant à tenir et à utiliser d’une seule main. Il est également un peu plus épais.

Un lancement au premier trimestre 2023

Selon le rapport, le Galaxy A54 sera doté d’un écran de 6,4 pouces, ce qui le rendra légèrement plus court, mais plus large que le A53. Il pourrait conserver la batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 25 W. On peut s’attendre à un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, comme pour le prédécesseur. Selon les rumeurs, Samsung va remplacer la caméra principale de 64 mégapixels par une caméra de 50 mégapixels.

Le Exynos 1380 a récemment obtenu la certification Bluetooth SIG, Samsung pourrait donc utiliser ce SoC, puisque le Galaxy A53 est propulsé par le SoC Exynos 1280. Le Exynos 1380 devrait avoir au moins deux cœurs de processeur haute performance et le nouveau GPU Mali-G615 pour une amélioration nette de la vitesse par rapport au Exynos 1280. Il devrait également être équipé d’un modem 5G intégré avec une connectivité mmWave et sub-6GHz. Tout cela en fait un choix parfait pour le Galaxy A54 5 G.

Le Samsung Galaxy A54 devrait être lancé au premier trimestre 2023, soit avant mars.