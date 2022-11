Elon Musk voudrait drastiquement réduire les coûts d’infrastructure de Twitter

Les fuites sur Twitter ne cessent d’affluer. En effet, alors que l’on parlait d’un e-mail avertissant les employés de licenciements vendredi, des sources ont affirmé que Elon Musk voulait également réduire considérablement les coûts d’infrastructure de Twitter. Reuters affirme avoir vu des messages internes sur Slack qui confirment les affirmations des sources, qui associent un chiffre d’un milliard de dollars au prétendu effort de réduction des coûts d’infrastructure.

Elon Musk et Twitter ont tous deux fait l’objet d’une grande attention au cours de la semaine dernière en raison de l’acquisition, pour 44 milliards de dollars, de la société, qui est appelée à connaître un grand nombre de changements en très peu de temps. La rapidité de cette transformation repose sur les employés qui ont reçu l’ordre de travailler 24 heures sur 24, bien que pour beaucoup d’entre eux, leurs efforts ne les aideront pas à conserver leur emploi. Réduire de moitié ou plus le nombre d’employés permettra également de réduire considérablement les dépenses de l’entreprise, mais il semble que cela ne suffira pas à satisfaire Musk.

D’après les messages Slack examinés par Reuters, Twitter chercherait à réduire ses dépenses quotidiennes de 1,5 à 3 millions de dollars, du moins lorsqu’il s’agit de débourser pour les services de cloud et sa vaste gamme de serveurs. Cet effort serait suffisamment sérieux pour avoir son propre surnom peu imaginatif : Deep Cuts Plan.

Selon une source, Twitter pourrait finir par se débarrasser de la capacité de serveur supplémentaire destinée à maintenir la plateforme en état de marche lorsque le trafic dépasse les niveaux habituels.

Une autre source affirme que les réductions de budget pourraient être suffisamment drastiques pour compromettre la capacité de Twitter à gérer de fortes charges de trafic, qui peuvent se produire lors d’une grande variété d’événements, y compris ceux qui sont anticipés comme les élections et ceux qui sont spontanés comme les catastrophes naturelles et les attaques terroristes.

Des choix discutables

Il pourrait en résulter des pannes qui empêcheraient de nombreux utilisateurs, voire tous les utilisateurs, d’accéder à la plateforme pendant un certain temps. Les utilisateurs de Twitter, qui s’apprêtent à payer 8 dollars par mois pour utiliser pleinement la plateforme, pourraient ne pas être très heureux si l’entreprise compromet son infrastructure d’une manière qui pourrait avoir un impact sur l’utilisateur final — bien que l’on ne sache pas encore si cela se produira.

Entre autres choses, Google pourrait perdre une partie de ses revenus si l’une des affirmations s’avérait exacte. Reuters rapporte que Twitter pourrait réduire ses dépenses en services Google Cloud. Tout compte fait, le contenu de la fuite consulté par Reuters révèle une perte quotidienne de 3 millions de dollars si l’entreprise continue à fonctionner en l’état. Les employés de Twitter seraient en train de faire la course pour mettre en place un plan d’économies, car Musk voudrait qu’il soit prêt pour le 7 novembre, soit une semaine à peine après le jour où il a acquis la société. Certains se sont inquiétés du fait que la rapidité avec laquelle ces changements sont effectués pourrait entraîner des problèmes qui pourraient être évités avec une approche plus raisonnable et plus humaine.