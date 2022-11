by

by

Google envisage un modèle d’IA qui prendra en charge les 1 000 langues les plus parlées

Google envisage un modèle d'IA qui prendra en charge les 1 000 langues les plus parlées

Google vient de conclure sa conférence [email protected] 2022 en direct de New-York, sur la manière dont l’Intelligence Artificielle fait évoluer les technologies utiles dans le monde.

Google a annoncé un nouveau projet ambitieux visant à développer un modèle linguistique d’IA unique prenant en charge les « 1 000 langues les plus parlées au monde ». Comme première étape vers cet objectif, l’entreprise dévoile un modèle d’IA entraîné sur plus de 400 langues, qu’elle décrit comme « la plus grande couverture linguistique vue dans un modèle vocal aujourd’hui ».

On peut dire que la langue et l’IA ont toujours été au cœur des produits de Google, mais les récentes avancées en matière d’apprentissage automatique — en particulier le développement de « grands modèles de langue » ou LLM puissants et multifonctionnels — ont mis un nouvel accent sur ces domaines.

Google a déjà commencé à intégrer ces modèles linguistiques dans des produits tels que Google Recherche, tout en repoussant les critiques concernant la fonctionnalité de ces systèmes. Les modèles linguistiques présentent un certain nombre de défauts, notamment une tendance à régurgiter des préjugés sociétaux néfastes tels que le racisme et la xénophobie, et une incapacité à analyser le langage avec une sensibilité humaine. Google a lui-même licencié ses propres chercheurs après qu’ils aient publié des articles décrivant ces problèmes.

Ces modèles sont toutefois capables d’accomplir de nombreuses tâches, de la génération de langage (comme le GPT-3 d’OpenAI) à la traduction. L’initiative « 1 000 langues » de Google ne se concentre pas sur une fonctionnalité particulière, mais vise plutôt à créer un système unique doté d’un vaste éventail de connaissances sur toutes les langues du monde.

Inclusion

La société indique qu’elle n’a pas de projet direct quant à l’application de la fonctionnalité de ce modèle, mais qu’elle s’attend à ce qu’il soit utilisé dans une série de produits Google, de Google Traduction aux sous-titres de YouTube, entre autres.

Google a annoncé le modèle de 1 000 langues lors d’une présentation de ses nouveaux produits d’IA. L’entreprise a également présenté de nouvelles recherches sur les modèles texte-vidéo, un prototype d’assistant d’écriture IA nommé Wordcraft et une mise à jour de son application AI Test Kitchen, qui donne aux utilisateurs un accès limité aux modèles IA en cours de développement, comme son modèle texte-image Imagen.