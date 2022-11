Voici WordPress 6.1 : un nouveau thème par défaut, et de nouveaux outils de conception

Le système de gestion de contenu open source WordPress.org a annoncé sa dernière version majeure pour les créateurs utilisant son constructeur de sites Web. WordPress 6.1 « Misha » est sorti aujourd’hui, du nom du pianiste de jazz soviéto-norvégien Mikhail « Misha » Alperin, né en Ukraine en 1956. Membre fondateur du premier quartet de jazz moldave, puis du Moscow Art Trio, Alperin s’est fait connaître pour son mélange distinct et envoûtant de jazz et de musique folklorique.

Cette version est l’aboutissement d’un effort de plusieurs mois visant à améliorer la cohérence des outils de conception des blocs de base de WordPress. Cela signifie que les blocs auxquels il manquait des éléments tels que la typographie, les couleurs et les bordures ont été mis à jour dans la mesure du possible pour correspondre au support inclus dans d’autres blocs. Les outils de conception et leurs contrôles sont également présentés de manière plus cohérente, afin que les utilisateurs sachent intuitivement à quoi s’attendre lorsqu’ils personnalisent leurs blocs.

WordPress 6.1 élargit les options de modèles disponibles pour l’édition de sites. Les auteurs de thèmes et les utilisateurs peuvent désormais créer des modèles spécifiques aux pages, des modèles personnalisés pour les types d’articles et les articles, des modèles personnalisés sélectionnables par l’utilisateur pour tous les types d’articles, et des modèles spécifiques à la taxonomie pour les catégories ou les balises.

Avec toutes les nouvelles capacités de conception de blocs et d’édition de modèles, WordPress 6.1 a ajouté des capacités de verrouillage de contenu plus sophistiquées. Le verrouillage des blocs peut maintenant être appliqué à tous les blocs internes en un seul clic. Cela s’applique aux blocs de contenu comme les blocs Groupe, Couverture et Colonne.

La gestion des menus a également bénéficié d’une mise à jour importante dans la version 6.1, les contrôles de menu ayant été déplacés vers leur propre emplacement dans les paramètres du bloc. Le bloc de navigation offre maintenant de nouvelles options de repli dans le cas où le bloc n’est pas pré-rempli avec des blocs internes. Si le menu de navigation est vide, le comportement de repli consiste à afficher une liste des pages disponibles à l’aide du bloc Liste de pages. S’il existe plusieurs blocs-menus, le comportement de repli consiste à afficher le bloc-menu le plus récemment créé. Ainsi, les utilisateurs ne sont pas bloqués et peuvent plus facilement comprendre où leurs menus s’afficheront.

L’un des éléments les plus attendus de cette version est le nouveau thème par défaut Twenty Twenty-Three (TT3). Il s’agit d’un nouveau type de thème par défaut qui regroupe un ensemble de variantes de style, au lieu de créer un nouveau thème à partir de zéro. Il utilise une version dépouillée de Twenty Twenty-Two comme base pour un thème qui présente 10 variantes de style contribuées par la communauté.

Le thème est accessible et met l’accent sur tous les outils de conception disponibles dans la dernière version. Il s’agit essentiellement d’une ardoise vierge pour une personnalisation plus poussée, avec des palettes de couleurs à la fois riches et minimalistes et de multiples options de typographie. Il sera passionnant de voir ce que le monde des utilisateurs de WordPress construit avec ce nouveau thème.

Enfin la typographie fluide

La typographie fluide fait ses débuts dans la version 6.1. Cette fonctionnalité est destinée aux auteurs de thèmes, mais elle profite aussi bien aux utilisateurs qu’aux visiteurs du site. Elle permet aux auteurs de définir des tailles de police qui s’adapteront en douceur aux fenêtres d’affichage plus petites et plus grandes, en s’adaptant de manière fluide aux différentes largeurs.

La meilleure partie de la nouvelle fonctionnalité de typographie fluide est qu’elle peut être facilement activée en définissant la valeur true de typography.fluid dans theme.json et en ajoutant fluid à chacun des settings.typography.fontSizes avec des valeurs min et max. Si vous voulez voir un exemple de typographie fluide en action, ne cherchez pas plus loin que le nouveau thème Twenty Twenty-Three.

WordPress 6.1 comprend plus de 60 améliorations de l’accessibilité et 25 tickets dédiés aux performances. Cette version est le résultat des efforts de plus de 800 contributeurs de plus de 60 pays. Pour une visite visuelle rapide, regardez la vidéo de promotion officielle de WordPress 6.1 :