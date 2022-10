De nouveaux indicateurs d’envoi et de lecture seront bientôt ajoutés à Google Messages

Selon de nouveaux rapports, Google teste de nouvelles fonctionnalités qui ne sont disponibles que pour un nombre très limité d’utilisateurs. Après avoir mis en place de nouvelles icônes et présenté d’autres fonctionnalités, Google Messages teste de nouvelles icônes pour les indicateurs d’envoi et de lecture.

Si vous utilisez l’application Google Messages compatible RCS, vous devez savoir que l’indicateur de message indique quand un message a été distribué et quand il a été lu. Cette fonctionnalité est analogue à ce que nous avons avec toutes les applications de messagerie et réseaux sociaux. Pour l’instant, Google utilise les mots « Distribué » et « Lu » respectivement pour indiquer qu’un message a été distribué et lu.

Toutefois, selon 9to5Google, la société teste actuellement une nouvelle façon d’indiquer les messages distribués et lus à l’aide de coches. Avec ce nouveau design, Google Messages affiche une seule coche placée à l’intérieur d’un cercle lorsque le message est remis. D’autre part, l’état de lecture est indiqué par une deuxième icône qui montre deux coches placées à l’intérieur d’un cercle, se chevauchant l’une l’autre.

Il s’agit peut-être d’une façon pour Google de réduire la largeur visuelle de l’affichage des informations sous le message. Mais les personnes qui ne sont pas familières avec ces indicateurs auraient certainement préféré la version texte actuelle des indicateurs. Le fait de pouvoir simplement lire « Distribué » ou « Lu » fournit clairement les informations appropriées.

Encore qu’un test

Pour l’instant, il semble qu’il ne s’agisse que d’un test effectué par Google sur Google Messages, puisque seules quelques personnes ont reçu ce changement.

Elle n’a pas été déployée sur tous les appareils. Même si elle arrive pour tous les utilisateurs, elle devrait être activée par une mise à jour côté serveur. Cependant, il n’y a aucune clarté si cette fonctionnalité fera son apparition pour tout le monde ou si Google veut réellement la mettre en œuvre.