Avec ses nouvelles offres, Dashlane pourrait être le meilleur gestionnaire de mots de passe gratuit

Dashlane vient de remanier ses offres gratuites et payantes et, ce faisant, se place potentiellement en tête des gestionnaires de mots de passe gratuits. Pour la personne lambda ayant plusieurs comptes en ligne, un gestionnaire de mots de passe est presque une nécessité.

Le service gratuit de la société permettait auparavant aux utilisateurs de gérer jusqu’à 50 mots de passe et de les partager entre 5 comptes. Désormais, la société permet aux utilisateurs de gérer et de partager un nombre illimité de mots de passe, ainsi qu’une fonction de « notes sécurisées », sans faire payer un centime. Parmi les autres fonctions utiles auxquelles les comptes gratuits ont accès, citons : le remplissage automatique de formulaires et de paiements, un système de double authentification et un « score de santé des mots de passe » qui signale votre manque de créativité et votre réticence à utiliser des caractères spéciaux.

Les fonctionnalités payantes ont également été étendues, tandis que le prix de l’abonnement mensuel est resté le même. L’abonnement à la formule « amis et famille » vous coûtera toujours 6,66 euros par mois, mais pour cette somme, vous bénéficiez de 10 comptes et d’un grand nombre de fonctionnalités. En plus de tout ce que comprend la formule gratuite, les utilisateurs payants bénéficieront d’un accès VPN, d’un « stockage de fichiers chiffrés » et d’un système d’alerte de sécurité qui les prévient en cas de violation de leurs données.

Si vous n’avez pas besoin d’un plan familial, mais préférez quelques fonctionnalités supplémentaires, Dashlane a également annoncé un nouveau service au prix de 2,75 euros par mois. Le service « Dashlane Advanced » ajoute à la liste des fonctionnalités standard un accès illimité aux périphériques et une surveillance du dark web pour un maximum de 5 adresses électroniques.

Cependant, étant donné la solidité du plan gratuit, il n’est peut-être pas nécessaire de payer pour quoi que ce soit. Il est assez facile d’argumenter que Dashlane est un choix évident par rapport aux gestionnaires de mots de passe populaires comme LastPass — qui a fondamentalement fait le contraire de ce que Dashlane a fait il y a quelques années.