Windows 11 inspirera Android 12L pour le Surface Duo

Selon une nouvelle source, Microsoft ne serait qu’à quelques semaines de la sortie d’une mise à jour pour les Surface Duo 1 et Surface Duo 2. Android 12L est la prochaine grande mise à jour pour le Surface Duo, et selon des personnes familières avec la question, le déploiement devrait commencer à un moment donné dans les prochaines semaines.

En d’autres termes, le développement de cette mise à jour très attendue est à un stade assez avancé, de sorte qu’il ne devrait pas prendre trop de temps avant que Microsoft publie la grande annonce sur la disponibilité d’Android 12L pour le Surface Duo — une version spéciale du système d’exploitation conçue pour les appareils à grand écran et pliables.

Et selon un rapport de WindowsCentral, le développement de cette mise à jour Surface Duo a été fortement inspiré par Windows 11, car Microsoft utilise plusieurs idées qui ont débuté sur le bureau pour la mise à jour Android. En d’autres termes, Android 12L devrait être livré avec les directives Fluent design, la conception qui a complètement transformé l’expérience Windows sur le bureau. C’est une grande nouvelle pour le Surface Duo, car le design actuel d’Android est basé sur le langage Material de Google.

Ce dernier influencera des fonctionnalités telles que le flux d’activité du Microsoft Launcher, l’ombre de notification et l’application de paramètres. Le rapport indique qu’il faut s’attendre à davantage d’effets, de surfaces floues et d’animations plus fluides lorsque des gestes sont utilisés pour ouvrir et fermer des apps. Ce sera la première fois que Microsoft utilise son « Fluent Design » sur Android. En général, Microsoft s’en remet au « Material Design » de Google lorsqu’il s’agit d’Android. Mais avec la mise à jour Android 12L, vous verrez que des éléments tels que les boutons à bascule, les boutons et les notifications sont créés à l’aide du « Fluent Design ».

Une expérience cohérente

Inutile de dire que cela fait parfaitement sens pour Microsoft, d’autant plus que l’entreprise souhaite offrir une expérience cohérente sur tous ses appareils. « Fluent évolue pour être plus qu’un ensemble de résultats et définira le processus par lequel nous concevons et construisons collectivement des produits. Il représente la croissance et l’influence de la pensée design au sein de Microsoft. C’est une chose vivante qui continue à évoluer. Et comme tout être vivant, il a des besoins fondamentaux pour croître et s’épanouir », a déclaré Microsoft, il n’y a pas si longtemps. « Fluent devient la meilleure version de lui-même lorsqu’il y a une clarté sur ce qu’il est, ce qu’il pourrait être, et pourquoi c’est important. Aujourd’hui, nous aspirons à faire de Fluent un système de conception collectif et ouvert qui nous relie, inspirant et influençant tout ce que nous créons ».

Il semble que Microsoft souhaite non seulement que les smartphones Surface Duo offrent une expérience Android exceptionnelle, mais aussi que les consommateurs considèrent l’appareil comme une extension mobile de leur PC Windows ; c’est une démarche intelligente de la part de l’entreprise qui pourrait stimuler les ventes. La zone de paramètres rapides d’Android dans la zone de notification ressemble au panneau de paramètres rapides de Windows 11. L’application de paramètres comprendra des icônes dans le style de Windows 11 pour les différentes catégories.

Windows Central note que la mise à jour est en phase de test final et pourrait être publiée à la fin de ce mois (octobre) ou au début du mois prochain (novembre).