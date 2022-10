TSMC suspend la production d’une puissante puce GPU de Biren Technology

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. est connue dans le monde entier sous le nom de TSMC. La plus grande fonderie du monde produit des puces sur la base des modèles qui lui sont présentés par des entreprises comme Apple, Qualcomm, NVIDIA, MediaTek, etc. En fait, Apple est le plus gros client de TSMC et représente environ 25 % des revenus de l’entreprise.

TSMC produit actuellement des puces puissantes et économes en énergie telles que l’Apple A16 Bionic que l’on trouve dans la série iPhone 14 Pro, et le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm que l’on trouve dans les nouveaux smartphones Android haut de gamme, notamment le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4 et le Motorola Edge 30 Ultra. Selon Bloomberg, TSMC a suspendu la production pour la start-up chinoise Biren Technology.

La raison de l’arrêt de la production pour cette société est que TSMC suit les réglementations américaines qui l’empêchent de fabriquer des puces pour la société basée en Chine. Cette décision s’explique en partie par le fait que les produits de Biren sont plus performants que le GPU A100 de NVIDIA, d’après ce que le journal anglophone South China Morning Post appelle des « informations du domaine public ». Les États-Unis tentent d’éloigner les puces de pointe de la Chine.

En septembre dernier, les États-Unis ont ordonné à NVIDIA de cesser d’expédier la puce A100 en Chine afin de « … traiter le risque que les produits soient utilisés ou détournés vers une “utilisation finale militaire” ou un “utilisateur final militaire” en Chine ». Le A100, selon NVIDIA, est utilisé pour « alimenter les centres de données élastiques les plus performants au monde pour l’IA, l’analyse de données et les applications de calcul haute performance (HPC) ».

Le mois dernier, le ministère américain du Commerce a exprimé son objectif de « garder les technologies avancées hors des mauvaises mains ». La Chine a qualifié cette mesure de « blocus technologique ». Dans le même temps, Shu Jieting, porte-parole du ministère du Commerce, a déclaré que « les États-Unis continuent d’abuser des mesures de contrôle des exportations pour restreindre les exportations d’articles liés aux semi-conducteurs vers la Chine, ce à quoi la Chine s’oppose fermement ».

« Garder les technologies avancées hors des mauvaises mains »

Biren a essayé de lever des fonds plus tôt cette année à une évaluation de 2,7 milliards de dollars. L’entreprise conçoit ses processeurs BR100 et BR104 pour être compétitifs avec les GPU conçus par NVIDIA et AMD qui fonctionnent avec des modèles et des algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique.

TSMC elle-même n’est pas sûre que les puces de Biren soient couvertes par la réglementation américaine, mais a décidé d’en arrêter la production de toute façon. Bien sûr, Biren affirme que ses puces d’IA ne sont pas couvertes par les restrictions américaines à l’exportation. Un porte-parole de TSMC a fait une déclaration limitée notant que la fonderie se conforme à toutes les règles pertinentes. Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du ministère américain du Commerce a annoncé de nouvelles restrictions sur les semi-conducteurs le 7 octobre.

L’une des puces GPU Biren que TSMC allait produire pour l’entreprise était le GPU BR100, fabriqué à l’aide du nœud de processus 7 nm de TSMC et comportant 77 milliards de transistors dans chaque puce. Ce composant particulier a été dit être 2,8 fois plus rapide que le A100 de NVIDIA.