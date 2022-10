La nouvelle puce du Mac Pro pourrait doubler ou quadrupler la puissance du M2 Max

La rumeur veut que le prochain Mac Pro soit équipé de puces « au moins deux ou quatre fois plus puissantes » que le M2 Max, qui n’est pas encore commercialisé. C’est ce qu’affirme Mark Gurman, de Bloomberg, qui affirme qu’Apple a intensifié les tests du Mac haut de gamme en vue de son lancement prévu l’année prochaine.

Dans sa lettre d’information Power On, Gurman indique que la machine sera équipée de nouvelles puces internes plus puissantes, surnommées « M2 Ultra » et « M2 Extreme ». Les deux variantes comportent respectivement des CPU de 24 et 48 cœurs, des GPU de 76 et 152 cœurs et 256 Go de mémoire vive. Ces chiffres sont à comparer avec le M2 de base, qui est livré avec un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, et le M2 Max, dont on parle, qui devrait comporter un CPU à 12 cœurs et un GPU à 38 cœurs.

Selon des informations déjà publiées, Apple pourrait utiliser la même procédure pour combiner deux puces M2 Ultra afin de créer le M2 Extreme, tout comme elle l’a fait pour créer le M1 Ultra en fusionnant deux puces M1 Max.

Malheureusement, Gurman n’a fourni aucune information sur la façon dont cette puce sur mesure a été fabriquée ; néanmoins, étant donné que le processus 3 nm de TSMC a été retardé, on peut penser que le processus de production de 4 nm sera utilisé.

Nous attendons le MacBook Pro 2022 avec le M2 Pro et M2 Max

Gurman partage également une configuration Mac Pro qui, selon lui, est actuellement testée par Apple. La machine est équipée d’un CPU à 24 cœurs, un GPU à 76 cœurs et de 192 Go de mémoire vive. Elle fonctionne sous macOS Ventura 13.3, dont la première version sera lancée plus tard dans la journée. Apple a sorti pour la dernière fois le Mac Pro à 6 499 dollars en 2019, et il doit être rafraîchi avec une puce Apple Silicon.

Avant la sortie du Mac Pro, nous sommes à l’affût des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les options M2 Pro et M2 Max, ainsi que du Mac Mini qui, selon Gurman, sera livré avec la même puce M2 que le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Apple devrait révéler ces appareils dans les prochaines semaines.