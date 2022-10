OPPO veut combattre les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 avec d’impressionnants smartphones

OPPO a été en concurrence directe avec les Galaxy Z Fold 4 avec son Find N. Mais son successeur — le Find N2, ainsi qu’un autre smartphone à clapet — semble être les meilleurs appareils pliables que la société a offerts si l’on en croit les récentes fuites. Les appareils pliables sont de plus en plus populaires sur le marché de la téléphonie mobile, et avec la sortie de ses nouveaux appareils, OPPO pourrait attirer les acheteurs.

Selon une publication sur Weibo repéré par GSMArena, le Find N2 dispose de spécifications relativement analogues à celles du Find N original, avec une mise à niveau majeure : un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Le nouveau chipset est un grand pas en avant par rapport au Snapdragon 888 du Find N, ce qui le place au même niveau que la gamme actuelle des appareils pliables de Samsung, qui utilisent également le Snapdragon 8+ Gen 1.

Les autres spécifications du Find N2 comprennent un écran pliable LTPO AMOLED de 7,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le même que celui de l’original. La fuite affirme également que le Find N2 aura une batterie de 4 520 mAh, une augmentation toujours aussi légère par rapport à la batterie de 4 500 mAh de la précédente édition.

La fuite pour le smartphone à clapet OPPO actuellement sans nom ne parle pas beaucoup des spécifications internes de l’appareil, et se concentre plutôt sur l’écran pliable et les caméras. Selon une publication séparée sur Weibo, le futur smartphone à clapet de OPPO disposera d’un écran OLED interne légèrement plus petit de 6,8 pouces et d’un écran OLED de 3,26 pouces à l’arrière pour une utilisation facile lorsqu’il est plié.

La fuite indique que le smartphone sera doté de deux caméras arrière : un objectif principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766 et un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un capteur Sony IMX355. La caméra frontale serait un objectif de 32 mégapixels avec un capteur Sony IMX709. En ce qui concerne la batterie, le smartphone pliable de OPPO serait doté d’une batterie de 4 300 mAh.

Allons-nous le voir en Europe ?

Bien que les deux appareils semblent prometteurs, OPPO a gardé le Find N en exclusivité régionale pour l’Asie, mais cela pourrait changer avec la sortie du Find N2 et du smartphone à clapet sans nom. De récents rapports semblent indiquer que la société pourrait lancer les deux appareils en Europe parallèlement à leur sortie en Asie. Il est encore trop tôt pour en être certain, car OPPO n’a pas encore officiellement confirmé l’existence de ces deux smartphones.

Ces spécifications sont toutes supérieures à celles du Galaxy Z Flip 4, du moins en termes de chiffres. Cependant, il n’y a aucune information concernant la conception de la charnière, le choix des matériaux, l’indice IP (ou son absence), le prix ou toute autre caractéristique logicielle qui pourrait maximiser le potentiel du smartphone.