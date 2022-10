Le démontage de la Pixel Watch montre la réparabilité n’est pas son point fort

by

La première smartwatch de Google a divisé les opinions de manière assez extrême. D’un côté, le design de la Pixel Watch est une véritable bouffée d’air frais, et l’interface utilisateur est également élégante. Mais le prix demandé de 379 euros ne justifie guère ce que l’appareil a à offrir, surtout si on le compare aux smartwatches d’Apple et de Samsung.

Si la Pixel Watch vous fait de l’œil malgré quelques défauts, vous voudrez peut-être protéger votre précieuse smartwatch, car la réparabilité n’est pas le fort de l’appareil. En fait, le démontage effectué par iFixit montre clairement que ce produit de première génération doit être porté avec beaucoup de précautions.

En effet, la dernière vidéo de démontage d’iFixit révèle les secrets les plus profonds de la Pixel Watch. On y trouve quelques bizarreries intéressantes : l’ingénierie de Google est impressionnante, mais discutable. Google doit certainement prendre exemple sur Apple à cet égard, et avec un peu de chance, les choses ne devraient que s’améliorer avec les générations successives.

Mais, curieusement, nous sommes plus intéressés par la substance collante qu’iFixit a trouvée à l’intérieur de cette montre. Ouvrir la Pixel Watch est un processus assez simple. C’est comme écailler une palourde, en quelque sorte. Il faut chauffer l’appareil pour ramollir la colle, passer un outil fin autour de son bord (sans toucher les câbles) et retirer l’écran du châssis de la montre.

À notre grande joie, le panneau arrière de la Pixel Watch est également facile à retirer (et il n’est pas attaché aux capteurs de la montre). C’est là que les choses deviennent étranges. Comme le note iFixit, le panneau arrière de la Pixel Watch utilise un adhésif très étrange. Il est collant, mais il garde sa forme et ne se défait pas.

Une colle … collante !

Il y a un réel questionnement sur le type d’adhésif que Google utilise ici. Mais, il semble beaucoup plus facile à gérer que les adhésifs qui maintiennent d’autres produits ensemble. Si les smartphones et les smartwatches doivent être garnis de colle, j’aimerais voir cette colle plus souvent.

Parmi les autres bizarreries de la Pixel Watch, citons le grand trou du haut-parleur, qui semble un peu précaire, et un câble d’écran qui n’est pas très facile à réparer. Mais, vous pouvez regarder la vidéo de démontage pour en savoir plus.

Au final, la Pixel Watch est un produit mitigé en termes de réparabilité ; bien qu’elle dispose d’un panneau arrière amovible, certains autres composants à l’intérieur sont irremplaçables.