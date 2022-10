Samsung a commencé à travailler sur une bague de suivi de la santé

Samsung a commencé à développer un nouveau type d’accessoire intelligent : une bague. La nouvelle émane de ETNews, qui rapporte que Samsung a commencé à commander des pièces et des modules pour l’appareil.

D’après les quelques informations disponibles, il semble que la bague fonctionnerait de la même manière que d’autres trackers de santé. Elle est décrite comme capable de surveiller la santé de son porteur en temps réel. On peut s’attendre à un suivi de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, des niveaux d’oxygène dans le sang et de l’activité physique. Nos doigts sont saturés d’artères et de capillaires, la proximité de la bague avec la peau devrait lui permettre de prendre des mesures plus précises.

Étant donné les capacités de mesure de la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung, dont la puissance de traitement est contenue dans un châssis de 45 mm de circonférence, il est étonnant d’imaginer qu’une bague puisse calculer les mêmes données dans un facteur de forme beaucoup plus petit.

Le premier dépôt de brevet connu pour une bague connectée de Samsung remonte à 2015, après qu’Apple ait initialement agité la scène avec son propre dépôt de brevet pour une bague intelligente, même si elle n’a pas encore été réalisée en tant que produit réel.

Depuis lors, Samsung a mis à jour ses propres brevets au fil des ans, le dernier datant de juillet dernier. L’une des caractéristiques les plus intéressantes énumérées dans ce document est la capacité de la bague à contrôler sans fil d’autres appareils électroniques. L’un des précédents brevets de Samsung, datant d’octobre dernier, montrait que l’appareil pouvait changer les diapositives d’une présentation numérique sur un ordinateur portable, mais c’est à peu près tout ce que nous pouvons déduire des informations disponibles pour le moment.

Des techniques de charge ?

Un autre indice disponible dans les documents d’octobre présente plusieurs idées sur la façon dont la bague peut être chargée sans fil par d’autres appareils, tels qu’un smartphone ou une souris d’ordinateur. En tenant simplement un smartphone Galaxy (grâce à la recharge sans fil inversée) ou en posant la main sur une souris, le minuscule appareil serait en mesure de récupérer un peu de jus dans sa batterie.

Le problème avec les bagues, c’est qu’elles sont plutôt petites. À ce titre, la recharge sans fil est une fonctionnalité qui devrait être présente. Étant donné la taille de l’accessoire, la nécessité éventuelle d’un port de charge coûterait trop d’espace, qui pourrait être utilisé à meilleur escient.

Tout cela étant dit, il n’est pas tout à fait clair si toutes les soumissions de brevets s’accumulent en une seule bague pour les gouverner tous ou si les configurations sont destinées à représenter des produits distincts.

Alors, allons-nous voir une Galaxy Ring ?