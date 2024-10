Midjourney : L’IA passe maître en édition d’images avec son nouvel outil Web

Midjourney a introduit une nouvelle fonctionnalité puissante d’édition d’images via son outil Web, marquant une évolution significative par rapport à ses capacités précédentes.

Auparavant, les plus de 20 millions d’utilisateurs de Midjourney pouvaient uniquement télécharger des images de référence pour que l’IA génère de nouvelles créations sans modifier directement l’image d’origine de manière significative. Désormais, avec cette nouvelle fonctionnalité d’édition, les utilisateurs peuvent télécharger n’importe quelle image et modifier des sections spécifiques—changer leur style, structure ou autres éléments pour véritablement transformer l’image.

Cette nouvelle fonctionnalité fait passer Midjourney d’un simple générateur d’art alimenté par l’IA à un outil qui permet désormais d’éditer des images existantes de manière beaucoup plus sophistiquée. Cette fonctionnalité est actuellement liée au dernier modèle Midjourney 6.1 et offre aux utilisateurs la possibilité d’affiner et de transformer des parties d’une image avec une grande précision, similaire aux logiciels avancés d’édition de photos.

Le fondateur et PDG de Midjourney, David Holz, est apparu sur le serveur Discord de l’entreprise pour annoncer le lancement de l’éditeur Web. Holz a souligné la puissance immense de cet outil, notant qu’il est tellement avancé que l’entreprise prévoit de restreindre son déploiement pour l’instant. Seul un groupe restreint d’utilisateurs actuels aura accès à cette fonctionnalité dans un premier temps, pendant que Midjourney améliore ses systèmes de modération humaine et introduit des modérateurs IA plus avancés pour prévenir tout abus potentiel de cet outil.

Holz a reconnu qu’il y avait une incertitude quant à la manière dont cette restriction d’accès serait perçue par les utilisateurs, mais il a précisé que l’entreprise prévoit de réaliser une enquête pour recueillir des avis et déterminer la meilleure approche.

Midjourney, poursuite en justice pour violation de droit d’auteur

Malgré son essor rapide et le lancement de nouvelles fonctionnalités, Midjourney, ainsi que d’autres entreprises d’IA, fait face à une poursuite collective intentée par des artistes humains. Les plaignants allèguent que Midjourney et d’autres entreprises d’IA ont enfreint les lois sur les droits d’auteur en utilisant des œuvres créées par des humains sans autorisation, compensation ou consentement pour entraîner leurs modèles d’IA. Cette affaire est encore en cours devant les tribunaux.

La nouvelle fonctionnalité d’édition de Midjourney représente une avancée majeure dans la technologie de génération d’images par IA, mais son lancement limité et les défis juridiques que l’entreprise rencontre soulignent la complexité de ce domaine en pleine évolution.