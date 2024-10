Google Messages renforce la sécurité contre les arnaques et les contenus indésirables

Google Messages déploie plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité pour protéger ses utilisateurs contre les arnaques et les contenus indésirables. Bien que le système actuel bloque déjà plus de 2 milliards de messages suspects chaque mois, ces nouvelles mises à jour visent à améliorer encore plus la sécurité des utilisateurs face aux arnaques en ligne.

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs quotidiens, Google Messages devient un outil de communication de plus en plus utilisé – avec la technologie RCS associée, notamment grâce au déclin des SMS traditionnels. Pour protéger ces utilisateurs, Google mise sur un système de filtrage des messages via l’apprentissage automatique. Le nouveau système de détection d’arnaques se concentre sur les messages liés à la livraison de colis et à la recherche d’emploi, deux sujets couramment exploités par les arnaqueurs.

Ce système, en cours de déploiement pour les utilisateurs bêta de Google Messages, analyse les messages directement sur l’appareil pour détecter les tentatives de fraude. Si un message est jugé suspect, il est automatiquement déplacé dans le dossier « Spam », ou bien l’utilisateur reçoit une alerte.

Google Messages se dote d’un système d’alerte pour les liens dangereux

Une autre fonctionnalité innovante est un système d’avertissement pour les liens potentiellement dangereux. Cette fonctionnalité a d’abord été testée en Inde, en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour, et elle alerte les utilisateurs lorsqu’ils reçoivent des liens provenant d’expéditeurs inconnus. Les messages contenant des liens suspects sont automatiquement bloqués. Ce système sera progressivement déployé à l’échelle mondiale plus tard cette année.

Pour lutter contre les arnaques provenant de numéros internationaux, Google Messages va permettre aux utilisateurs de masquer automatiquement les messages provenant d’expéditeurs internationaux qui ne sont pas dans leurs contacts. Ces messages seront dirigés vers le dossier « Spam & bloqués ».

Actuellement en phase pilote à Singapour, cette fonctionnalité sera déployée dans d’autres pays et sera disponible en 2024 pour les appareils sous Android 9+. Elle prendra également en charge diverses applications de messagerie, y compris Google Messages.

Avertissements pour contenus sensibles

Une autre mesure de sécurité majeure est l’introduction des Avertissements pour contenus sensibles, une fonctionnalité optionnelle qui floute les images susceptibles de contenir de la nudité avant que l’utilisateur ne puisse les voir. En plus de protéger les utilisateurs, cette fonction propose également des ressources d’aide et des options pour afficher ou bloquer le contenu. Elle avertit également les utilisateurs lorsqu’ils tentent d’envoyer ou de transférer des images potentiellement sensibles, afin de prévenir les partages accidentels. Cette fonctionnalité sera disponible sur les appareils Android 9+ dans les prochains mois.

En complément de ces fonctionnalités, une vérification des contacts sera introduite l’année prochaine pour aider à éviter les arnaques liées aux usurpations d’identité. Ce nouvel ensemble de fonctionnalités de sécurité est particulièrement bienvenu après un incident viral où des hackers se faisaient passer pour Google dans des tentatives de fraude.

Google Messages met un accent particulier sur la sécurité des utilisateurs avec ces nouvelles fonctionnalités. Qu’il s’agisse de la détection des arnaques, de la protection contre les liens dangereux, du masquage des messages internationaux ou des avertissements pour contenus sensibles, toutes ces nouveautés visent à créer un environnement de messagerie plus sûr et plus sécurisé pour les utilisateurs d’Android. Ces outils, qui s’appuient sur l’intelligence artificielle, montrent l’engagement de Google à améliorer continuellement la sécurité sur ses plateformes.