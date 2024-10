xAI de Musk rivalise avec OpenAI : Lancement de l’API et des modèles Grok

Elon Musk continue de faire les gros titres, entre ses activités politiques et les lancements de fusées, mais cela ne l’empêche pas de faire avancer son projet d’intelligence artificielle, xAI. Ce lundi, Elon Musk a annoncé via son réseau social X le lancement de l’API de xAI, permettant aux développeurs tiers d’accéder aux modèles de langage de grande taille de xAI, baptisés Grok.

C’est par un simple message posté sur X que Musk a déclaré : « L’API @xAI est désormais en ligne ! ». Cette annonce a été suivie d’un lien vers la page d’inscription de l’API. Selon la documentation officielle, l’API donne accès à Grok-2 et Grok-2 mini, les derniers modèles multimodaux de xAI, capables de générer des images avec le modèle de diffusion Flux.1 de Black Forest Labs.

Cependant, lors d’un premier test, seul un modèle nommé « Grok-beta » était accessible. Il convient de noter que le site de l’API est encore marqué comme « bêta publique », indiquant que des ajustements et de nouvelles fonctionnalités devraient voir le jour prochainement.

Le lancement de l’API est une étape clé pour xAI et Musk dans sa volonté de concurrencer directement OpenAI, qu’il avait cofondé avant de quitter l’entreprise. L’API xAI permet aux développeurs de créer des clés API, d’explorer les endpoints, et d’intégrer les modèles dans leurs applications.

Compatible avec des services comme OpenAI, l’API supporte les requêtes REST, gRPC, et propose des SDK, facilitant ainsi l’intégration avec des systèmes déjà en place.

Cependant, à première vue, les tarifs de xAI semblent plus élevés que ceux d’OpenAI. Par exemple, xAI facture 5 dollars par million de tokens en entrée et 15 dollars pour la sortie, tandis que OpenAI propose des tarifs plus compétitifs avec GPT-4 à 2,50 dollars pour les tokens en entrée et 10 dollars en sortie. Le modèle plus récent d’OpenAI, GPT-4o, reste néanmoins plus cher à 15 à 60 dollars par million de tokens.

Fonctionnalités offertes par l’API xAI

L’API xAI propose une série de fonctionnalités attrayantes pour les développeurs :

Génération de texte et de code : Les modèles Grok peuvent générer du texte, du code, et extraire des données. Ces capacités sont précieuses pour le développement logiciel et l’analyse de données.

Vision : En plus des tâches textuelles, Grok peut analyser et générer des images, ouvrant la voie à des applications multimédias et de création visuelle.

Appels de fonctions : L’API permet aux modèles d’interagir avec des outils externes comme les bases de données ou des API tierces, facilitant des tâches concrètes telles que la réservation de vols ou l’accès à des dispositifs IoT, comme ouvrir une Tesla.

Toby Pohlen, un des membres fondateurs de xAI, a partagé des détails supplémentaires sur la construction de l’API dans un thread sur X. Il a souligné des fonctionnalités clés pour les développeurs, comme l’explorateur d’utilisation, qui suit la consommation de l’API, et la gestion simplifiée des équipes pour les petites entreprises grâce à la liaison des domaines email.

De plus, l’API met l’accent sur la sécurité avec des options comme l’authentification à deux facteurs via TouchID et des clés de sécurité. Chaque connexion depuis une nouvelle adresse IP déclenche une alerte par email, et les utilisateurs peuvent gérer les sessions actives pour éviter tout accès non autorisé.

Comment démarrer avec l’API xAI ?

Pour utiliser l’API, les développeurs doivent s’inscrire via la console xAI, configurer leur équipe et gérer la facturation. Chaque équipe reçoit ses propres clés API et son système de facturation, permettant un suivi précis des coûts. Le système de gestion des équipes est conçu pour être fluide, notamment pour les petites entreprises, grâce à la possibilité d’associer un domaine email spécifique.

Avec ce lancement, xAI se positionne comme un nouvel acteur dans l’écosystème de l’IA générative, où il devra rivaliser avec des géants tels que OpenAI, Google, Anthropic ou Microsoft. Reste à voir si cette API séduira suffisamment les développeurs pour qu’ils l’adoptent massivement. Quoi qu’il en soit, Elon Musk propose désormais une alternative crédible aux services d’intelligence artificielle existants.