YouTube introduit des identifiants pour toutes les chaînes afin de tout simplifier

Dans le but d’accroître l’engagement entre les créateurs et les utilisateurs, YouTube ajoutera des identifiants de compte uniques (« handles ») pour les chaînes, analogues à ceux que l’on trouve sur les réseaux sociaux.

Vous les connaissez peut-être mieux sous la forme du symbole « @ » qui apparaît devant un nom d’utilisateur. Lorsque cette fonctionnalité sera lancée, vous pourrez mentionner des créateurs de contenu ou d’autres utilisateurs pour « accroître la visibilité d’une vidéo et l’aider à atteindre de nouveaux publics ». YouTube a mis en place quelque chose d’analogue il y a quelque temps. Les créateurs pouvaient mentionner d’autres chaînes dans les titres et les descriptions des vidéos ou demander à des personnes de mentionner d’autres utilisateurs dans les chats en direct, mais cela n’allait pas plus loin.

Les identifiants, quant à elles, seront utilisés dans un plus grand nombre d’endroits, comme les YouTube Shorts, les pages des chaînes, les descriptions des vidéos, les commentaires et même l’URL de la chaîne. En ce qui concerne les URL personnalisées, il semble que Google pourrait s’en débarrasser au profit des identifiants. Une page d’aide de YouTube révèle que les chaînes ne peuvent plus configurer d’URL personnalisées ou les modifier, mais qu’elles seront toujours prises en charge lorsque la nouvelle fonctionnalité sera lancée.

Selon YouTube, les identifiants seront déployés par phases. Tout au long du mois d’octobre, les créateurs seront informés (par e-mail ou par YouTube Studio) de la date à laquelle ils pourront créer leur pseudonyme afin de pouvoir le revendiquer avant tout le monde.

Les chaînes qui disposent déjà d’une URL personnalisée seront automatiquement basculées vers le nouveau système. Cette URL unique sera le pseudonyme de la chaîne à l’avenir.

Choisissez jusqu’au 14 novembre

Selon une autre page d’aide de YouTube, les chaînes qui obtiennent le premier choix « dépendent d’un certain nombre de facteurs », comme la présence sur la plateforme, le nombre d’abonnés et le degré d’activité de la chaîne. On peut supposer que les plus grandes chaînes seront les premières. On peut également espérer que la fonctionnalité des identifiants permettra de réduire le nombre d’imitateurs de chaînes. YouTube veut s’assurer que vous, le spectateur, interagissez avec le bon créateur.

Les chaînes auront jusqu’au 14 novembre pour choisir leur pseudonyme unique, après quoi YouTube en créera un pour vous, mais il n’est pas définitif. À tout moment, vous pouvez vous rendre sur la page du pseudonyme (s’ouvre dans un nouvel onglet) et le modifier.