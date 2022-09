Le Surface Studio 3 utilisera un processeur super ancien

Le prochain événement Surface de Microsoft, qui aura lieu le 12 octobre, verra le lancement de plusieurs nouveaux appareils, dont le tout nouveau Surface Studio 3. En effet, outre les nouveaux modèles Surface Pro et Laptop, Microsoft présentera le très attendu Surface Studio tout-en-un de troisième génération. Le PC tout-en-un est considéré par beaucoup comme la véritable alternative à l’iMac d’Apple, mais il s’avère que Microsoft est sur le point de décevoir un grand nombre de potentiels clients.

En effet, il est fort probable que le Surface Studio 3, qui sera également annoncé le mois prochain, utilise un processeur super ancien, alors qu’il est censé être l’un des meilleurs appareils de la gamme Microsoft.

WindowsCentral rapporte que Microsoft prévoit d’utiliser un processeur Intel de 11e génération, même si nous en sommes à la 13e génération de puces Intel. En outre, l’appareil sera équipé de la carte graphique NVIDIA RTX de « dernière génération ».

Une puce vieille de deux générations est assez décevante pour un ordinateur aussi cher, surtout si l’on considère les améliorations de performance et d’architecture des CPU Intel de 12e et 13e génération. Bien sûr, le nouveau matériel sera beaucoup plus performant par rapport à ce que propose le Surface Studio 2 (processeur Intel de 7e génération et carte graphique NVIDIA GTX 1070), mais il est tout de même triste de voir que Microsoft n’opte pas pour des composants plus récents et plus puissants. La société veut encore jouer la sécurité après avoir choisi les processeurs les plus récents qui ont causé de nombreux problèmes dans la Surface Pro 4 et le Surface Book original.

Selon la source citée, Microsoft ne changera rien en termes de design, donc esthétiquement, le Surface Studio 3 sera très similaire à son prédécesseur. Cependant, il est assez clair que Microsoft veut miser gros sur le rafraîchissement du matériel, bien que d’un autre côté, il y a une très bonne chance que la société n’apporte pas des spécifications de pointe sur ce front non plus.

Mise en vente dans le courant de l’année

Microsoft devrait équiper le Surface Studio 3 avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD, le reste des options disponibles sur le modèle actuel devant également faire leur apparition vers la nouvelle génération.

Il sera certainement intéressant de voir si le Surface Studio 3 se vend aussi bien que Microsoft l’espère, surtout étant donné l’ancien processeur sous le capot. Inutile de dire que l’utilisation d’une puce aussi ancienne ne signifie pas que Microsoft prévoit de rendre le Surface Studio plus abordable, car l’appareil devrait toujours être disponible à partir d’environ 3 000 euros lorsqu’il arrivera sur les étagères plus tard cette année.