Des détails passionnants sur le Meta Quest 3 sont dévoilés dans des rendus CAO

L’un des plus prolifiques divulgateurs d’informations sur Meta a découvert ce qui semble être des rendus de CAO d’un autre nouveau casque VR. Le Quest Pro de Meta devant être annoncé prochainement lors du prochain événement Meta Connect, le prochain modèle sera sans doute le Meta Quest 3, qui débarquera dès 2023.

D’après les fuites de Brad Lynch, le Meta Quest 3 semble intégrer plusieurs des caractéristiques du Quest Pro, sans toutefois atteindre le même degré de sophistication. Il est censé être un casque VR à bas prix qui remplace le vieillissant Quest 2, tandis que le Meta Quest Pro est destiné aux utilisateurs professionnels qui veulent travailler et assister à des réunions en réalité virtuelle.

Remember when I showed off CAD images for the upcoming Quest Pro and it’s controllers

I am now back to show off the same for 2023’s Quest 3 (AKA internally inside Meta as “Stinson”)https://t.co/JsGA6DsB2Z

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 29, 2022